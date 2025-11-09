[단독] 평행선 달린 대질신문… 이번엔 ‘강철원·명태균 대질’ 요청

‘吳 여론조사비 대납 의혹’ 제기 1년여만에

오세훈·명태균, 첫 특검조사서 상반된 주장

만남 횟수·여론조사 선거캠프 전달 등 쟁점

明 “吳, 울면서 전화… 김한정에 대납 얘기”

吳, 미한연 조사 ‘신빙성’ 문제 삼으며 반격

특검, 추가 조사 후 기소 여부 등 결정할 듯

오세훈 서울시장의 2021년 4·7 보궐선거 당시 여론조사 비용 대납 의혹과 관련해 오 시장과 정치 브로커 명태균씨가 김건희 특별검사팀(특검 민중기)에 나란히 출석해 대질 조사를 받았다. 앞서 한 차례 검찰에 출석했던 오 시장이 특검 조사를 받은 건 이번이 처음이다. 의혹 제기 1년여 만에 각각 피의자와 참고인 신분으로 한 공간에서 조사를 받은 두 사람은 여전히 상반된 주장을 편 것으로 파악됐다. 오 시장 측은 당시 캠프 실무를 총괄했던 강철원 전 서울시 정무부시장과 명씨를 대질신문해달라고 특검에 요청한 것으로도 확인됐다.

9일 세계일보 취재를 종합하면 오 시장과 명씨는 전날 8시간여의 특검 대질신문에서 각기 다른 주장을 펴며 평행선을 달렸다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보선 전 미래한국연구소로부터 미공표 여론조사를 13차례 제공받고, 자신의 후원자인 사업가 출신 김한정씨를 통해 여론조사비 3300만원을 대납했다는 의혹을 받고 있다. 미래한국연구소는 명씨가 사실상 운영한 것으로 알려진 여론조사업체다. 명씨는 자신과 미래한국연구소는 무관하다고 주장하면서도 오 시장 의혹에 대해서는 줄곧 여론조사비 대납이 맞다는 입장을 고수하고 있다.

오세훈 서울시장(왼쪽)과 정치 브로커 명태균씨가 8일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 특별검사팀 사무실에 조사를 받으러 출석하기 전 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

쟁점은 오 시장의 정치자금법 위반 혐의가 성립하는지 여부다. 혐의가 성립하려면 오 시장이 김씨가 여론조사비를 대납했다는 사실을 사전에 인지하고 있었거나 대납을 부탁했어야 하고, 미래한국연구소의 여론조사 결과가 오 시장의 선거캠프로 갔다는 점이 규명돼야 한다.

양측은 만남 횟수를 놓고도 진실공방을 벌이고 있다. 명씨는 오 시장과 만난 횟수가 총 7차례라고 주장한다. 반면 오 시장 측은 2021년 4·7 보선 전 김영선 전 국민의힘 의원의 소개로 명씨와 두 차례 만난 건 맞지만, 이를 제외한 만남은 명씨가 ‘스토킹하듯’ 따라다녔다는 입장이다.

명씨는 앞선 검찰 조사에선 “오 시장이 울면서 ‘(당시 당내 경선 경쟁 후보였던) 나경원을 이기는 조사를 만들어달라’고 전화했다”거나 “오 시장이 통화에서 ‘정치자금법 위반 위험이 있어 지금 김한정씨한테 여론조사비 2000만원을 빌리러 간다’고 했다”고 진술했다. 명씨는 전날 특검 조사에서도 같은 주장을 편 것으로 전해졌다. 아울러 명씨는 미래한국연구소의 여론조사 결과를 당시 국민의힘 지도부였던 김종인 전 비상대책위원장과 지상욱 전 여의도연구원장 등에게 보냈고, 자연히 오세훈 캠프에도 전달됐을 것이라고 주장했다.

오 시장은 “명씨가 들고온 여론조사를 분석해보니 이상한 점 투성이였다”며 “강 전 부시장은 명씨와 고성 높여 싸우기도 했다”고 선을 그었다. 아울러 미래한국연구소의 여론조사 결과가 선거캠프로 들어온 적도 없다고 강조했다.

전날 조사에서 오 시장 측은 명씨가 들고왔던 여론조사 결과가 문제가 많았다는 점을 지적하며 지난해 11월 명씨 등을 사기죄 등으로 고소한 일을 언급하기도 했다. 오 시장은 지난 5월 검찰 명태균 의혹 전담수사팀에서 조사를 받았을 땐 피의자 겸 고소인 신분으로 출석했었다. 오 시장은 전날 특검 조사실로 향하기 전 취재진에게 미래한국연구소 비공표 여론조사 대부분이 조작됐다는 언론 기사를 꺼내 보이며 “이것조차도 캠프에 정기적으로 제공된 사실이 없다는 게 포렌식 결과 밝혀졌다”고 말했다.

오 시장은 특검에 강 전 부시장과 명씨의 대질신문도 요청한 것으로 파악됐다. 앞서 오 시장은 명씨와 대질조사도 선제적으로 요구했었다. 명씨는 조사를 마치고 나오면서 “이견이 있는 쟁점들은 다 정리가 잘 됐다”며 “오 시장은 증거자료가 나와도 말을 안 한다”고 지적했다. 오 시장은 “양쪽 주장이 평행선을 그리긴 했지만 그래도 말하는 정황이나 이런 걸 보면 특검의 공정한 판단을 기대할 수 있을 것 같다”고 했다.

특검팀이 오 시장 측 요청을 받아들여 강 전 부시장과 명씨 대질신문 일정을 잡는다면 이들의 조사 결과 등을 반영해 오 시장에 대한 기소 여부 등을 결정할 것으로 전망된다.