‘바둑 전설’ 조훈현·이창호, 사천 특별대국

市, 사천 방문의 해 기념 이벤트

17일 항공체험관서 ‘사제 리매치’

영화 ‘승부’의 실제 모델인 조훈현 9단과 이창호 9단이 17일 경남 사천에서 특별 대국을 펼친다.



사천시는 ‘2025 사천 방문의 해’를 기념하고 바둑과 관광을 결합한 새로운 문화콘텐츠를 선보이기 위해 17일 두 기사의 특별 대국을 갖는다고 9일 밝혔다. 대국 전날인 16일에는 정동면 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이가 마련돼 바둑 팬들과 두 기사가 인터뷰, 질의응답, 사인, 사진 촬영 등을 한다.



본 경기가 열리는 17일에는 사남면 항공우주체험관에서 단판 승부 형식으로 비공개 촬영이 진행된다. 대국은 각자 30분, 초읽기 40초 5회의 제한 시간으로 녹화된 경기는 이달 중 바둑TV와 유튜브 채널에서 방송될 예정이다.



시는 스승과 제자의 세월을 넘어선 명승부가 ‘사천 방문의 해’를 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.