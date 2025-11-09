쩐의 전쟁 개막… ‘쌍호’의 시간이 왔다

프로야구 FA 21명 공시… 스토브리그 관전포인트



강백호·박찬호 최대어로 꼽혀

강, 빅리그 감안 장기전 예상

박, 빠른 협상 진행 가능성 커

김현수 친정 두산 복귀도 관심



기아, 양현종 등 내부 FA 많아

집토끼 지키고 외부 영입 사활



염경엽 LG감독 30억 재계약

프로야구 ‘단장의 시간’인 스토브리그의 꽃이자 엄청난 돈잔치가 펼쳐지는 자유계약선수(FA) 시장이 9일 드디어 개장했다. KBO가 지난 5일 FA 자격 공시한 30명 가운데 9명이 은퇴나 신청을 포기하며 21명의 선수가 FA가 돼 자신의 가치를 평가받는다.



강백호(KT), 박찬호, 조상우(이상 KIA), 투수 김태훈(삼성), 외야수 최원준(NC), 투수 최원준(두산·이상 원소속팀)은 A등급으로, 이 선수들을 영입한 팀은 보상선수 1명(보호선수 20명 외)과 전년도 연봉 200% 또는 전년도 연봉 300%를 원소속팀에 지급해야 한다. 박해민(LG), 우완 투수 이승현(삼성), 장성우(KT), 김범수(한화), 김상수(롯데), 이준영(KIA), 이영하, 조수행(이상 두산)은 B등급, 김현수(LG), 손아섭(한화), 강민호(삼성), 황재균(KT), 양현종, 한승택, 최형우(이상 KIA)는 C등급이다. B등급 보상 규모는 보상선수 1명(보호선수 25명)+전년도 연봉 100% 혹은 전년도 연봉 200%, C등급은 보상선수 없이 전년도 연봉 150%다. 각 구단은 3명의 외부 FA까지 영입할 수 있다.



이번 FA 시장에서 흥미로운 관전포인트들이 적지 않다. 첫 번째는 최대어 강백호와 박찬호의 거취다. 둘의 계약은 정반대 양상의 시간 싸움이 될 전망이다. 강백호의 경우 미국 메이저리그 진출까지 염두에 두고 이달 중순 미국으로 출국해 현지 스카우트들 앞에서 쇼케이스를 계획하는 만큼 장기전 양상이 될 가능성이 크다. 반면 박찬호는 원소속팀 KIA를 비롯해 유격수 보강이 급한 롯데, KT 등에서 군침을 흘리고 있어 빠른 협상이 진행될 가능성이 크다.



두 번째는 올해 한국시리즈 최우수선수(MVP) 김현수의 친정 두산 복귀 여부다. 현 소속팀 LG도 붙잡겠다는 의지가 강하지만 김재환이 FA 신청을 포기하면서 두산에서 김현수를 데려올 여유가 생겼기 때문이다.

세 번째 포인트는 ‘집토끼’ 단속이다. 당장 LG는 김현수뿐 아니라 박해민도 지켜야 우승 전력을 유지할 수 있다. 둘 다 A등급이 아니라 다른 팀에서 영입 경쟁이 치열할 수 있다. 특히 박찬호 조상우에 양현종 이준영 한승혁 최형우까지 내부 FA가 많은 KIA는 집토끼가 못 나가도록 막는 데 최선을 다하겠다는 입장이다. 이 외에도 대부분의 구단이 일단 집토끼를 잘 지켜 전력을 유지한 뒤 외부 영입을 고려한다는 원칙은 분명하다. 이런 한편에서는 조상우와 외야수 최원준의 경우 A등급이 오히려 선수에게 불리한 조건이 될 수 있다는 평가도 나온다. 올해 성적이 기대에 못 미쳤기에 보상선수를 내주고 데려올 가치가 있을지 의문이 커졌기 때문이다. 이들의 경우 원소속구단이 협상에서 유리한 고지에 있다는 목소리다. 여기에 더해 손아섭과 NC 최원준 등 시즌 도중 트레이드로 팀을 옮긴 선수들이 다시 FA로 현 구단에 남을지 팀을 다시 옮길지도 관심이다.



한편 올해 LG를 두 번째 통합우승(정규시즌·한국시리즈 우승)으로 이끈 염경엽 감독도 사령탑 몸값 30억원 시대를 열었다. LG는 이날 염 감독과 3년 최대 30억원(계약금 7억원·연봉 총 21억원·옵션 2억원)에 재계약했다고 발표했다. 이로써 염 감독은 김태형 현 롯데 감독이 2020년 두산과 3년 28억원에 계약했던 ‘KBO리그 사령탑 최대 규모 계약’을 경신했다. 또한 염 감독은 1995년 고(故) 이광환 전 감독, 1999년 천보성 전 감독에 이어 역대 세 번째로 재계약에 성공한 LG 사령탑이 됐다. 2000년대 들어 LG와 재계약한 사령탑은 염경엽 감독이 처음이다.