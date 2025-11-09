수지, 발레 삼매경…완벽한 180도 다리 찢기 [N샷]

가수 겸 배우 수지가 발레하는 일상을 공개했다.

수지는 9일 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 게재했다.

수지 SNS 갈무리

공개된 사진 속 수지는 발레복을 입고 셀카를 찍은 모습이다. 발레로 다진 늘씬한 라인과 청순하고 우아한 아우라가 어우러져 눈길을 끈다. 특히 수지는 다리를 180도로 찢는 등 완벽한 자세를 보여줘 놀라움을 자아낸다.

한편 수지는 지난 9월 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니'에 출연했다.

<뉴스1>