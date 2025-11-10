성시경, '매니저 배신' 딛고 무대 "많은 위로·응원 처음…연말공연 도전"

가수 성시경이 10년 이상을 동행해온 전 매니저로부터 금전적 피해에도 관객과 약속을 지킨 가운데 팬들로부터 응원을 받았다.

성시경은 9일 소셜 미디어에 "이렇게까지 날 싫어하는 사람이 많을까 싶게 악플을 받아본 적은 많아도 이렇게까지 위로해주고 응원하는 글을 많이 받은 건 인생 처음인 것 같다"고 밝혔다.

성시경. 사진=인스타그램 캡처

"내가 그리 나쁘게 살지 않았구나 싶고 진심으로 많은 위로와 도움이 됐다. 감사하다. 가요 선후배뿐 아니라 방송관계자들로부터도 잘 연락하지 않던 연이 한번이라도 닿았던 거의 모든분들이 힘내라고 다정하게 연락을 주셨다"고 고마워했다

연락을 준 이들은 각자 본인이 경험했던 상처를 공유해줬다고 했다.

그러면서 "어릴 적 사자성어 책에 나오던 '새옹지마'라는 말이 도대체 무슨 소린가 했는데 일희일비 하지말고 모든일을 담담하게 그리고 현명하게 그리고 쉽지 않지만 감사하게 받아들이는 것이 어른이라고 느낀다"고 여겼다.

지금 자신의 인생 흐름, 자신이라는 사람, 가수라는 직업에 대해서 많이 돌아보고 생각하는 시간이 됐다고도 긍정했다.

이어 연말공연 도전해보겠다고 다짐했다. "응원하고 기다려주시는 팬분들을 위해서 무엇보다 제 자신을 위해서 힘들어 하는 건 내년으로 미루고 남은 시간 몸과 마음을 잘 돌보고 나다운 재미있고 따뜻한 한해의 끝을 준비해보겠다. 응원해주세요"라고 덧붙였다.

성시경은 이날 오후 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 '2025 인천공항 스카이 페스티벌' 두 번째 날 무대에 올랐다. 성시경은 전 매니저의 배신으로 여전히 심적인 고통이 큰 상태지만, 예정됐던 무대인 만큼 팬들을 위해 오르겠다고 결심한 것으로 알려졌다.

최근 성시경은 전 매니저 A씨로부터 금전적 피해를 입었다. A씨는 콘서트 암표를 단속한다며 VIP 티켓을 빼돌려 수억원을 횡령했고, 부인 명의 통장으로 수익을 챙긴 것으로 알려졌다.

소속사는 "전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 했다. 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인 중"이라고 전했다.

A씨는 퇴사했다.

성시경은 이 사실이 알려진 직후 "최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다. 믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 처음 있는 일도 아니지만, 이 나이 먹고도 쉬운 일은 아니더라"고 털어놨다.

<뉴시스>