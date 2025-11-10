서울은 얼어붙고, 수도권 바깥은 들썩… 10·15 대책 이후 온도차 뚜렷

서울 남산에서 바라본 아파트의 모습. 연합뉴스

10·15 주택시장 안정화 대책 시행 이후 수도권 아파트 거래량이 절반 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 규제지역을 중심으로 매수세가 위축된 반면, 비규제지역에서는 대출 부담이 덜한 실수요층이 유입되며 거래가 오히려 증가한 것으로 분석된다.

10일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 대책 발표 후 20일간(10월 16일~11월 4일) 수도권 아파트 매매 거래량은 8716건으로, 대책 전 20일간(9월 25일~10월 14일)의 1만 5412건보다 약 43% 감소했다.

특히 서울 전역과 경기 12개 규제지역의 거래는 1만 242건에서 2424건으로 76% 급감했다. 반면, 규제지역에서 제외된 비규제지역의 거래는 5170건에서 6292건으로 22% 증가했다. 대출 규제와 세제 부담이 상대적으로 낮은 지역으로 실수요층이 이동한 결과로 풀이된다.

비규제지역 중 거래가 가장 많이 늘어난 곳은 경기도 수원시 권선구다.

권선구의 거래량은 대책 전 143건에서 247건으로 73% 증가했다. 수원시 내에서 유일하게 비규제지역으로 남은 권선구는 구운동 삼환, 권선동 권선자이e편한세상, 호매실동 호매실마을13단지 등 학군·교통 여건이 양호한 대단지 중심으로 수요가 유입됐다.

화성시도 규제지역에서 제외된 이후 거래가 크게 늘었다. 대책 전 561건에서 890건으로 증가해, 단일 지역 기준 수도권 최다 거래를 기록했다. 동탄역이지더원, 동탄역센트럴푸르지오, 동탄2하우스디더레이크 등 동탄신도시 주요 단지 중심으로 매매가 활발했다. 화성은 갭투자 여력이 남은 몇 안 되는 지역으로, ‘규제 회피 수요’가 몰린 것으로 분석된다.

파주시도 GTX-A 개통 기대감에 거래가 늘었다. 거래량은 148건에서 209건으로 41% 증가했으며, 산내마을9단지힐스테이트운정, 운정신도시IPARK, 센트럴푸르지오 등 GTX 인근 단지 중심으로 거래가 이어졌다.

구리시 역시 133건에서 187건으로 41% 증가했다. 8호선 구리역 인근의 주공6단지, 주공1단지 등 역세권 노후 단지 중심 거래가 두드러졌다.

이 밖에 군포시(34%↑), 부천시 원미구(25%↑) 등에서도 교통 접근성이 좋은 생활권을 중심으로 거래가 늘었다.

반면 규제지역에서는 거래가 크게 위축됐다.

서울 전역과 경기 12개 지역의 거래량은 대책 전 1만 242건에서 이후 2,424건으로 약 76% 감소했다.

특히 서울 영등포구(-95%), 성남 수정구(-93%), 성동구(-91%), 분당구(-89%), 성남 중원구(-86%) 등에서 급감세가 뚜렷했다. 대출 규제 강화로 실수요 매수 심리가 크게 위축된 영향으로 보인다.

다만 이미 규제가 적용 중이던 서울 강남3구는 상대적으로 변화 폭이 작았다.

서초구는 오히려 거래가 2% 늘었고, 송파구(-12%), 강남구(-40%) 등도 감소폭이 제한적이었다.

직방은 “이미 규제가 적용되고 있던 지역은 추가 조치의 직접적인 영향이 크지 않았던 것으로 보인다”고 설명했다.

이번 분석에 따르면, 10·15 대책 이후 수도권 아파트 시장은 규제 강도에 따른 지역별 온도차가 뚜렷하게 나타나고 있다.

규제지역에서는 매수 심리 위축과 자금 부담으로 거래가 급감한 반면, 비규제지역은 실수요자와 투자 수요가 유입되며 단기적 불균형이 생긴 모습이다.

전문가들은 “정책 영향이 시장 전반에 확산되기까지 시간이 필요할 것”이라며 “단기적으로는 규제지역의 거래 위축과 비규제지역의 수요 이동이 병존하는 혼조세가 이어질 가능성이 크다”고 전망했다.

정부는 최근 주택 취득 자금출처 조사 강화 방침을 예고했다.

국세청은 고가 아파트 거래를 중심으로 자금 출처를 면밀히 검증하고, 관계기관 간 정보 공유를 강화해 불투명 거래 차단에 나설 계획이다.

이 같은 조치가 일부 투기성 거래를 억제하는 효과는 있을 것으로 보이지만, 동시에 시장 전반에 자금 부담과 심리적 제약을 키울 가능성도 있다.

결국 10·15 대책 이후 수도권 주택시장은 정책과 자금 환경 변화에 맞춰 균형을 조정하는 국면에 진입한 것으로 평가된다.