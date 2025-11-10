말차하임부터 말차쿠크다스까지…80만개 한정판 내놓은 크라운제과

말차하임·쿠크다스 말차·크림블 말차 등 3종 선봬

크라운제과가 ‘말차 열풍’에 탑승, MZ세대를 적극 공략한다. 한 가지 맛을 테마로 신제품을 묶어 출시한 것은 이번이 처음이다.

크라운제과 ‘말차 에디션’ 3종. 크라운제과 제공

크라운제과는 대표 제품에 말차의 풍미를 가득 담은 ‘말차 에디션’ 을 출시한다고 10일 밝혔다. △말차하임 △쿠크다스 말차 △크림블 말차 등 3종이다.

수많은 크라운제과 제품 중 말차와 가장 잘 어울리는 3종을 선정해 맛과 풍미를 극대화했다. 2종의 비스킷과 반생초코케익까지 다양한 제품으로 구성돼 다채로운 조합을 즐길 수 있다. 이달부터 세 달간 총 80만개만 만나볼 수 있는 리미티드 에디션이다.

신제품 모두에 100% 국산 말차를 넣어 진한 맛을 원하는 ‘말차 러버’의 취향을 고려했다. 국내 최고 녹차 산지인 보성 고급 말차로 떫은맛은 낮추고 특유의 향긋함은 온전히 살린 것이 특징이다. 녹차잎 원물 그대로 넣어 깊은 풍미는 물론 과자에서도 찻잎의 진한 맛을 느낄 수 있다.

‘쿠크다스’는 부드러운 비스킷 사이에 말차 특유의 달콤쌉쌀함을 품은 크림을 넣어 카페 디저트의 고급스러운 맛을 담았다. ‘말차 하임’은 겉과 속이 모두 녹색으로 변신했다. 크림은 물론 이를 감싸는 웨하스에도 말차를 진하게 넣었다. ‘크림블’은 내부 크림을 10% 증량해 깊고 부드러운 맛을 극대화했다. 두툼한 말차 크림층 덕에 한층 진한 녹차의 감칠맛과 한입 가득한 풍성함이 강점이다.

눈으로도 말차를 즐길 수 있다. 찻잎의 녹색을 표현한 패키징 디자인으로 푸릇한 자연의 감성을 담아냈다. 여기에 각 제품이 품고 있는 진한 말차 크림의 색감에서도 싱그러운 풍미가 느껴져 보는 재미까지 챙겼다.

작년 출시해 200만개를 완판한 ‘콘말차’도 성원에 힘입어 말차 에디션 3종과 함께 다시 돌아왔다.

크라운제과 관계자는 “MZ세대 열풍인 말차와 국민 과자가 만나 탄생한 초록빛 디저트 라인업”이라며 “앞으로도 시즌마다 사랑받는 식문화 트렌드와 좋은 원재료를 담아 한층 특별한 디저트 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.