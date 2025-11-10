한혜진 유튜브 해킹? '코인 방송→ 채널 삭제’

모델 한혜진. ESteem

10일 모델 한혜진의 유튜브 채널에 코인 방송이 실시간 라이브 방송됐다. 주로 일상 콘텐츠를 선보였기에 이를 두고 해킹이 아니냐는 말이 오가고 있다. 현재 한혜진의 채널은 유튜브 커뮤니티 가이드 위반을 이유로 삭제됐다.

코인 방송은 ‘리플(XRP): 브랜드 갈링하우스 CEO의 성장 예측 – XRP의 미래 전망2025’라는 제목으로 송출됐다. 영상 댓글은 막혀 있었다.

채널에 함께 ‘이 동영상에서는 리플의 CEO인 브래드 갈링하우스가 리플(XRP)의 미래 성장에 대한 인사이트와 예측을 공유한다. 갈링하우스는 암호화폐 시장이 진화함에 따라 향후 몇 년간 리플의 전략이 무엇이고, 주요 업계 트렌드를 활용하기 위해 XRP가 어떻게 포지셔닝되어 있는지 설명한다. 전체 동영상을 통해 글로벌 금융 시스템에서 리플의 잠재력에 대한 전문가의 분석을 확인해라’며 ‘고지사항으로 동영상은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적인 조언으로 간주되지 않는다. 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사해라’고 설명했다.

방송 이후 유튜브는 채널 가이드 위반으로 한혜진 채널을 삭제했다.

한혜진은 2022년 8월 ‘D-4 요놈 커서 유튜버가 될 상이구먼!’라는 말과 함께 유튜브 채널을 정식 개설했다. 자신의 생활을 콘텐츠로 제작해 86만 구독자를 달성하며 인기를 얻었다.

이번 사태를 두고 누리꾼들은 ‘한혜진 계정 해킹당했나’, ‘(구독자가) 80만이 넘는데 아깝다. 그동안 올린 영상들도 아깝고’라며 한혜진의 상황에 공감했고, ‘실시간 코인방송이 가이드 위반인 이유는 뭘까’라며 궁금증을 가졌다.