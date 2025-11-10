사이버공간 10주년 맞아, 2025 세계인터넷대회 우전 서밋 개막

사진 제공=CMG

2025년 11월 7일 저장성(浙江省) 우전(烏鎭)에서 2025 세계인터넷대회 우전 서밋이 개막했다.

올해 행사는 중국이 제시한 ‘사이버공간 공동 미래 구축’(일명 사이버공간 운명공동체) 구상 10주년을 맞아, 글로벌 인터넷 산업의 최신 흐름과 협력 방안을 논의하는 데 초점을 맞췄다.

이번 서밋의 주제는 “개방적 협력과 안전하고 보편적인 디지털·지능화 미래를 함께 구축하자”로, 개막식과 본 포럼을 비롯해 디지털 경제, 데이터 거버넌스, 인공지능의 연구 활용, 디지털 기술을 통한 문화유산 보존 등 다양한 주제를 다루는 24개 세션이 진행된다.

올해는 기존보다 한층 다채로운 프로그램도 마련됐다. ‘사이버공간 공동 미래 구상’ 제시 10주년을 기념하는 특별 포럼이 열려 지난 10년간의 이론적 성과와 실제 사례를 돌아보고, 향후 국제 협력 방향을 모색한다.

또 글로벌 IT기업 대표들이 참여하는 ‘6대 기업 리더 토크’에서는 인공지능의 최신 발전 동향과 기술 혁신 이슈를 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄질 예정이다.

이 밖에도 ‘글로벌 인공지능 표준 발전 보고서’ 등 주요 연구 보고서가 공개되며, 전 세계 인터넷 발전과 거버넌스 논의에 참고 자료로 활용될 전망이다.

