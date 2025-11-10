'매니저 배신' 상처 딛고…성시경, 연말콘서트 예정대로

가수 성시경이 전 매니저에게 입은 상처를 딛고 개최가 불투명했던 연말 콘서트를 예정대로 연다.

10일 소속사 에스케이재원에 따르면, 성시경은 오는 12월 25~28일 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 연말 콘서트를 펼친다.

성시경은 몇 안 되는 '발라더 공연 강자'다. 국내 콘서트업계 성지로 통하는 케이스포돔을 매년 채우고 있다.

이번엔 전 매니저로부터 금전적 피해를 입어 공연이 무산될 수 있다는 예측이 나왔다.

성시경은 하지만 전날 '2025 인천공항 스카이 페스티벌' 두 번째 날 무대에 오른 데 이어 이번 연말 공연도 예정대로 진행하기로 했다. 팬들과 약속을 지키기 위해서다. 전날 공연을 통해서도 팬들에게 위로를 받은 그는 같은 날 소셜 미디어에 "연말 공연에 도전하겠다"고 예고했다.

최근 성시경은 전 매니저 A씨로부터 금전적 피해를 입었다. A씨는 콘서트 암표를 단속한다며 VIP 티켓을 빼돌려 수억원을 횡령했고, 부인 명의 통장으로 수익을 챙긴 것으로 알려졌다.

소속사는 "전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 했다. 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인 중"이라고 전했다. A씨는 퇴사했다.

성시경은 이 사실이 알려진 직후 "최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다. 믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 처음 있는 일도 아니지만, 이 나이 먹고도 쉬운 일은 아니더라"고 털어놨다.

