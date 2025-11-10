김포시의회 김기남 운영위원장, 지역사회 발전 지방의정봉사상

김포시의회 김기남 의회운영위원장이 경기도 시·군의회의장협의회가 수여하는 ‘지방의정봉사상’을 수상했다. 10일 시의회에 따르면 이번 시상은 투철한 사명감과 봉사 정신으로 지역사회 발전 및 지방의정 발전에 기여한 의원에게 주는 것이다.

김 위원장이 지방자치 발전과 의회의 위상 강화를 위해 헌신한 공로를 대외적으로 인정받았다. 그간 합리적 의사 운영과 투명한 행정체계 확립에 힘쓰며, 의회사무국 소관 조례·규칙의 제·개정 및 업무 심의 기능을 충실히 수행해왔다.

‘시민 중심의 책임 의정 실현’에 앞장서 시민들의 삶과 밀접한 복지·안전·행정 같은 다양한 분야에서 실질적인 변화를 이끌었다는 평가를 받는다. 특히 사회적 약자와 공공의 이익을 위한 정책을 지속적으로 제안하는 등 생활 밀착형 입법 활동에 앞장섰다.

김 위원장은 “의정 활동을 통해 시민들의 삶을 더 나은 방향으로 변화시키라는 의미로 받아들인다”며 “앞으로도 초심을 잃지 않고 시민 행복과 김포의 지속가능한 발전이 이뤄지도록 현장에서 답을 찾겠다”고 말했다.