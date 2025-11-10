김혜수 중3 시절 모습 공개…박중훈 "신기할 뿐"

배우 박중훈이 김혜수와의 데뷔 시절을 회상했다.

박중훈은 9일 자신의 소셜미디어에 학창 시절 김혜수와 함께 찍은 사진 한 장을 공개하며 "혜수랑 배우로서 첫 작품을 같이 했다. 촬영 도중 혜수의 중학교 졸업식이 있어서 꽃을 들고 축하하러 갔었다. 시간이 흐른다는 게 신기할 뿐"이라고 적었다.

사진 속 두 사람은 풋풋한 미소를 띤 채 어깨를 맞대고 서 있다.

이를 본 김혜수는 "사랑하는 중훈오빠♥"라고 댓글을 달았고, 박중훈은 "♥우리 혜수♥"라고 화답했다.

두 사람은 1986년 개봉한 영화 '깜보'에서 호흡을 맞추며 나란히 스크린에 데뷔했다.

김혜수는 내년 상반기 방송되는 tvN 드라마 '두번째 시그널'로 시청자들과 만난다.

이 드라마는 과거로 걸려 온 무전을 매개로 현재와 과거의 형사들이 오래된 미제 사건을 파헤치는 이야기를 담는다.

박중훈은 지난달 에세이 '후회하지마'를 출간했다.

이 책은 배우로서 40년, 인간 박중훈으로서의 삶을 솔직하게 돌아보는 에세이로, '반성은 하되 후회는 하지 말자'는 삶의 모토를 담았다.

<뉴시스>