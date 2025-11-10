대구 3개 공사·공단, 대학과 ‘지역 소멸 위기 극복’ 청년 아이디어 공유

대구도시개발공사를 포함해 지역 3개 공사·공단은 최근 대학생 어프렌티스 프로그램인 ‘청춘 온(ON):로컬 크리에이터’ 최종 발표회를 개최했다고 10일 밝혔다.

공사를 비롯해 대구교통공사, 대구공공시설관리공단은 지난 9월부터 2개월간 진행한 프로그램의 성과를 공유하고, 지역 청년들의 창의적 아이디어를 통해 지역 소멸 위기 극복과 청년 친화 도시 조성 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 발표회에는 3개 기관 임직원과 대구시 정책기획관실 혁신전략팀장 등 50여 명이 참석했다.

‘청춘 온(ON):로컬 크리에이터’ 발표회 이후 3개 공사·공단 직원과 대학생이 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

지역 대학생 3개 팀이 공사·공단의 멘토들과 협업을 통해 ‘지역 소멸 위기 대응 및 청년 친화 도시 조성’을 위한 창의적이고 실현 가능한 방안을 제시했다.

대구도시개발공사와 경북대는 ‘지역 청년 주거 안정 강화 방안’을 주제로 '주거 걱정 오프(OFF), 청년 행복 온(ON)!'을 캐치프레이즈로 정하고 △공공임대주택 잡스테이 △청년 첫보금 지원제 △전세사기 예방 교육·동행 지원제 △청년 원스톱 플랫폼 ‘대구 안착!’ 신설 등을 제안했다.

대구교통공사는 영남대와 협업해 '모두를 잇는 대중교통 활성화 방안’을 주제로, 안전하고 편리한 교통서비스 강화를 위해 △통근 효율 보고서 '다트로 메이트(DTRO MATE)' △도시철도 급행 DRT △시니어 패스 도입 등을 제안했다.

이밖에 대구공공시설관리공단은 계명대와 협업을 통해 ‘청년이 모이는 지하상권 활성화 방안’을 주제로, 반월당 지하상권에 대한 청년층 인식조사를 기반으로 △랜드마크 설치 △길 안내 키오스크·QR 지도 비치 △청년 창업 공모전 개최 등을 제안하기도 했다.

이 프로그램은 지난해 12월 대구시 공사·공단이 체결한 '지역 소멸과 저출생 위기 극복을 위한 공동 대응 업무협약'의 후속 사업으로, 청년들이 지역사회 혁신의 주체로 성장하고 정책 참여를 확대할 수 있는 기반을 마련하기 위해 기획됐다.

정명섭 공사 사장은 “청년들의 참신한 아이디어가 공공기관의 전문성과 결합해 실현된다면 대구의 혁신은 더욱 가속화할 것”이라며 “이번 발표회에서 나온 우수 제안들이 실제 사업으로 연결될 수 있도록 적극적으로 지원하고 실행에 옮길 계획”이라고 말했다.