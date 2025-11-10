해양경찰청, 위성기반 감시체계 구축 시동… 안보역량 강화

해양경찰청이 위성기반의 감시체계 구축에 시동을 걸었다. 해경청은 10일 인천 중구 북성동 일원에서 ‘해양경찰위성센터 신축 사업’ 착공식을 개최했다고 밝혔다.

2027년 상반기 완공을 목표로 한 센터는 총면적 약 1만8771㎡, 지상 3층 규모에 관제실, 운용실, 데이터 분석실, 교육실, 업무공간, 서버실 등이 갖춰진다. 향후 건립 시 관할 및 주변 해역에 대한 위성영상 촬영과 위성 데이터의 수신·분석·활용 전 과정을 독자적으로 수행할 수 있다.

해경은 한반도·주변 해역감시에 나설 초소형위성체계을 비롯해 △함정·항공기 해상임무 수행 시 정지궤도 공공복합 통신위성 △선박·항공기 위성 조난신호 중계 한국형위성항법시스템(KPS) 등 3종의 인공위성 개발을 다부처와 함께 공동으로 추진 중이다.

김용진 해경청장은 “우주기술 기반의 센터는 갈수록 복잡해지고 있는 해양 상황에 임무 수행 방식을 획기적으로 변화시키는 핵심이 될 것”이라며 “선제·효율적 감시 체계인 해양영역인식체계(MDA) 구축으로 각종 안보 상황에서 대응 역량을 더욱 강화하겠다”고 말했다.