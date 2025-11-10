美 필리조선소 방문한 김용태 “韓美 원자력 추진 잠수함 동시 건조 필요”

8일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필리조선소를 방문한 김용태 의원. 김 의원실 제공

국민의힘 김용태 의원이 8일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 필리조선소를 방문했다고 10일 밝혔다.

김 의원은 지난해 한국기업의 필리조선소 인수가 미국의 군함 공급능력은 침체된 상황에서, 중장기적으로 해군 전력 수요가 확대될 것으로 전망되는 시점에 이뤄진 결정이라는 점에 주목하며 원자력 추진 잠수함(원잠) 건조 문제를 언급했다.

김 의원은 “미국 잠수함은 미국에서, 한국 잠수함은 한국에서 건조한다는 기본 원칙을 확인할 필요가 있다”며 “미국에 있는 필리조선소가 미 해군에 필요한 첨단 해군전력을 구축할 수 있는 조선소로 업그레이드되는 것은 기업의 관

점에서도 당연한 일”이라고 밝혔다.

원잠 건조와 관련해 그는 “한국기업이 미국 현지에서 필요한 원잠과 SMR(소형모듈형원자로) 추진선 등을 건조한다면, 한국 내 건조 사업 역시 획기적인 진전을 이룰 수 있을 것”이라며 건조를 한미 양국에서 동시에 추진해야 한다고 강조했다.

이어 김 의원은 “양국이 조선·해양 산업에서 상호 신뢰를 기반으로 협력 관계를 강화해야 하며, 이것이 신(新)한미동맹의 산업적 토대가 될 것”이라며 “국회 차원에서도 조선·해양 인재양성, 기술교류, 제도 정비 등 실질적 협력 기반이 조속히 마련될 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.