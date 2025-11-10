몰랐는데 ‘금수저’였다…유연석 아버지 직업 듣고 깜짝

배우 유연석. 뉴스1

그저 성실한 배우인 줄만 알았다. 그러나 최근 유연석이 밝힌 가족 이야기는 뜻밖의 반전을 안겼다. “아버지가 서울대 석사 출신 교수”라는 한마디에 ‘금수저 배우’라는 말이 쏟아졌지만, 그의 인생은 스펙보다 꾸준함으로 증명됐다.

10일 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’에는 ‘토크는 괜히 해서.. 유바리토크바리 | 영업 16일차 | 안은진’이라는 제목의 영상이 올라와 있다. 유연석이 배우 안은진을 초대해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담긴 이 영상은 지난 8일 처음 공개됐다. 두 사람은 과거 tvN 드라마 ‘슬기로운 의사생활’에 함께 출연하며 호흡을 맞춘 인연이 있다.

영상에서 유연석(본명 안연석)은 안은진과 가족이라고 언급했고, 안은진은 “그런데 순흥 안씨 문성공파인 것까지 똑같다”며 놀라움을 드러냈다.

두 사람의 대화는 자연스레 고향 이야기로 이어졌다. 서울 태생이라고 밝힌 안은진이 “가족들 고향이 어디냐”고 유연석에게 질문했다. 유연석이 “가족들은 강원도”라고 말하자, 안은진은 “문성공파인 분들 부모님의 가족이 강원도 쪽에 있더라”라며 반가움을 표했다.

유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 캡처

안은진이 “그럼 어떻게 경상도로 가신 거냐”고 묻자, 유연석은 “아버지가 석사를 서울대에서 하셨다. 이후 경상대학교라고 경남에 있는 대학교 교수로 재직하시면서 경상도로 갔다. 그리고 나는 형이 재수할 때 따라서 연기하겠다고 서울로 올라왔다”고 설명했다.

사실 그의 ‘금수저설’은 이번이 처음이 아니다. 유연석은 과거 SBS 예능 ‘틈만나면’에 출연해 가족들의 직업을 직접 공개한 바 있다.

지난해 5월 21일 방송에서는 유연석이 카페에서 이야기를 나누던 중 아버지를 언급했다. 그는 “여기 카페를 내가 아까 지도에서 봤었다. 아버지가 측량 교수님이시다. 축척을 기준으로 지도를 보는 걸 어렸을 때부터 해왔었다”며 아버지의 영향을 받아 지도를 익숙하게 다루게 됐다고 설명했다.

앞서 같은 달 14일 방송에서는 미술 교습소를 찾은 장면이 공개됐다. 당시 유연석은 “어머니가 화가시다. 유화를 그리신다. 그렇다고 내가 그림을 잘 그리는 건 아니다”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 MC 유재석이 “얘가 또 예술가적인 감성이 있다”고 덧붙이며 어머니에게서 물려받은 예술적 감각을 언급했다.

SBS 예능 ‘틈만나면’ 방송 화면 캡처

또 5월 7일 방송에서 형제, 자매에 대한 이야기를 나누던 중 유연석이 “형 하나 있는데 진짜 많이 싸우다가 어른 되고 가까워졌다”고 밝혔다. 이에 유재석이 “형은 지금 뭐 하시냐”라고 묻자 그는 “지금 수학 강사다. 온라인으로 강의한다”고 설명했다. ‘형이 1타 강사냐’는 질문에는 “한... 3타 정도”라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 안겼다.

이에 앞서 2023년 2월 JTBC 드라마 ‘사랑의 이해’ 종영 인터뷰에서도 그는 가족과 성장 환경에 대해 이야기했다. 당시 유연석은 ‘엄친아’ 이미지와 관련해 “아버지가 경상대학교 교수셨다. 국립대 교수니까 (극 중 캐릭터처럼) 사업하는 집안과는 차이가 있다. 고등학교 때 강남 한복판 경기고에 전학을 갔는데 아버지는 지방에 있어야 했다. (가족이) 두 집 살림하는 게 녹록지는 않았다. 당시에 40년 된 아파트에 살았다”고 밝혔다.

이어 “지방에 있을 때는 불편한 감정을 느끼는 게 없었는데 서울 와 보니까 차이가 나는 게 느껴졌다. 강남 8학군에 갑자기 전학을 왔는데 애들 옷차림이나 하고 다니는 것부터 달랐다”고 덧붙였다.

이 같은 일화들이 다시 주목받으면서 ‘금수저 배우’라는 이미지가 형성됐다. 하지만 유연석의 커리어는 단순히 배경으로 설명되지 않는다.

유연석이 ‘칠봉이’로 열연한 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’의 한 장면

세종대학교 영화예술학과 재학 중이던 유연석은 2003년 영화 ‘올드보이’에서 배우 유지태의 아역으로 데뷔했다. 이후 오랜 무명 기간을 거쳤고, 2013년 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에서 ‘칠봉이’ 역으로 대중적 인지도를 얻었다. 작품이 큰 반향을 일으킨 직후 인터뷰에서 그는 “데뷔 10년 만에 잭팟을 터뜨렸다”며 갑작스러운 관심에 놀랐던 당시를 회상했다.

그 시기 진행된 또 다른 인터뷰에서 그는 “내 인생에서 가장 중요한 가치는 사람이다. 쉬지 않고 연기를 하며 살아간다는 걸 스스로 느낀다”고 말했다. 화려한 인기에 들뜨기보다 사람과 연기 자체에 집중하며 자신만의 속도를 지켜가겠다는 뜻을 내비친 말이었다.

유연석은 데뷔 이후에도 학업을 놓지 않았다. 그는 세종대학교 대학원에서 연기예술학 석사 과정을 마치며 이론과 현장을 함께 탐구했다. 연기에 대한 꾸준한 자기 계발은 ‘성실한 배우’라는 그의 이미지를 더욱 공고히 했다.

이후 그는 드라마 ‘미스터 션샤인’, ‘슬기로운 의사생활’, 영화 ‘새해전야’, ‘멍뭉이’ 등 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 넓혔다. 여러 매체는 “한계 없는 연기 스펙트럼을 인정받은 배우”라며 그의 폭넓은 캐릭터 변신과 성실한 현장 태도에 주목했다.

배우 유연석. 뉴시스

2023년 데뷔 20주년을 맞은 인터뷰에서 유연석은 “터닝포인트는 ‘응답하라 1994’였다. 그 작품 이후 배우로서의 책임감이 더 커졌다”고 밝혔다. 긴 무명 시절을 견딘 뒤 얻은 성공이 오히려 그를 더 겸손하게 만들었고, 꾸준히 작품으로 신뢰를 쌓는 계기가 됐다.

최근에는 자신의 이름을 건 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’을 운영하며 팬들과 소통하고 있다. 토크와 일상을 중심으로 한 자체 콘텐츠를 통해 배우이자 한 사람으로서의 면모를 보여주며 새로운 도전을 이어가는 중이다.

엘리트 배경이 새삼 주목받고 있지만, 그의 길은 화려한 집안보다 꾸준한 열정과 연기력으로 증명됐다. 유연석에게 ‘금수저’보다 잘 어울리는 단어는 여전히 ‘배우’다.