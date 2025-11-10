하나금융그룹, '2025 모두하나데이' 사랑의 김장 나눔 행사 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

함영주 하나금융그룹 회장(왼쪽 다섯번째)을 비롯한 임직원들이 10일 오전 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 '2025 모두하나데이'를 맞아 열린 사랑의 김장 나눔 행사에 참석해 김치를 들어보이고 있다. /2025.11.10 이제원 선임기자

함영주 하나금융그룹 회장(오른쪽 세번째)을 비롯한 임직원들이 10일 오전 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 '2025 모두하나데이'를 맞아 열린 사랑의 김장 나눔 행사에 참석해 김장을 하고 있다. /2025.11.10 이제원 선임기자

‘모두하나데이’는 2011년 11월11일 시작해 올해로 15번째 맞이하는 하나금융의 대표적인 ESG(환경·사회·지배구조) 활동이다. 내년 1월11일까지 약 2개월간 금융의 사회적 책임 이행을 위해 모든 임직원이 다양한 봉사활동에 참여한다. 올해 선포식은 ‘포용의 하나, 진심의 하나’라는 테마로 서울 중구 명동사옥에서 진행됐다.