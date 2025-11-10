삭발한 박미선, 투병 중 근황 “유방암 '완쾌' 없어…살려고 한 치료, 죽는 줄 알았다”

개그우먼 박미선이 유방암 투병 후 근황을 전했다. 유튜브 채널 ‘유퀴즈 온 더 튜브’ 캡처

개그우먼 박미선이 유방암 투병 후 근황과 함께 힘들었던 치료 과정을 솔직하게 털어놨다.

10일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 측은 공식 유튜브 채널을 통해““보고 싶었던 단짝 누나, 박미선! 용기 내 찾아온 유퀴즈에서 전하는 투병기와 그녀를 위한 깜짝 편지”라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상 속 박미선은 짧은 숏컷 헤어스타일로 등장하며 밝게 웃었다. 그는 “많은 분들이 이 모습 보고 놀라실 것 같다. 너무 파격적으로 나와서 사실 용감하게 나온 거다”라며 오랜만에 방송 활동에 나선 심정을 밝혔다.

유재석이 “유방암 진단을 받았을 때 실감이 안 나셨을 것 같다”고 묻자, 박미선은 “실감이 안났다. 아직도 체력이 완전히 올라온 건 아니다”라고 솔직하게 답했다.

이어 그는 “‘완쾌’라는 단어를 쓸 수 없는 유방암이다”라며 “폐렴으로 입원해서 2주 동안 항생제다 뭐다 다 때려 부었다. 원인을 몰랐으니까. 그래서 얼굴이 막 부었다. 살려고 하는 치료인데 거의 죽을 것 같더라”라며 고통스러웠던 투병기를 회상했다.

그러나 박미선은 특유의 긍정적인 태도를 드러냈다. 그는 “겨울에 아팠던 것도 감사하고 한 여름에 시원한 곳에서 치료 받은 것도 감사하더라. 이런 마음 가짐을 가지니까 치료하는 내내 굉장히 즐거웠다”고 말했다.

또한 “너무 많은 분들이 걱정해주시고 염려해주셨다. 진짜 제가 많은 사랑을 받고 있다는 걸 아파보니 알겠더라”라며 팬들과 동료들에게 감사한 마음을 전했다.

영상 마지막에는 지인들의 깜짝 영상 편지가 공개됐고, 이를 본 박미선은 눈시울을 붉히며 감동의 눈물을 흘렸다.

박미선은 올해 초 건강 검진 과정에서 유방암 초기 판정을 받고, 방사선과 약물 치료를 이어왔다. 현재는 회복 단계에 접어들며 내년부터 본격적인 방송 활동 재개를 준비 중이다. 이번 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연분은 오는 12일 오후 8시 45분 방송된다.