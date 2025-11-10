역대급 ‘불장’에도 개미 55%가 손실 중

연령은 50대·손실액은 60대가 최고

코스피 3.02% 올라 4000고지 탈환

올해 코스피가 4000선을 돌파하는 등 유례없는 강세를 보이고 있지만 정작 수익을 본 개미 투자자는 절반에도 못 미치는 것으로 나타났다.

코스피가 전 거래일(3953.76)보다19.48포인트(3.02%) 상승한 4073.24에 장을 마감한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 종가가 보이고 있다. 뉴시스

10일 NH투자증권에 따르면 지난달 30일 기준 국내 주식 잔고를 보유한 고객 240만1502명 중 131만2296명(54.6%)이 손실 상태였다. 손실 금액은 총 12조2154억원이다. 1인당 평균 931만원씩 손실을 본 셈이다.

손실 구간별로는 10만~100만원 미만 손실자가 34만9000명(26.6%)으로 가장 많았다. 금액별로는 △10만원 미만(23.7%) △300만~1000만원(16.2%) △100만~300만원(15.7%) △1000만~3000만원(10.6%) △5000만원 이상 4.1%로 집계됐다.

연령별로 보면 50대(60.1%), 40대(59.7%)의 손실 비율이 가장 높았다. 평균 손실액은 60대 이상 1369만원, 50대 1257만원, 40대 929만원, 30대 479만원, 20대 215만원 순이었다. 미성년층의 손실 비율은 33.9%로 가장 낮았다. 투자 금액별로는 총 매입액이 3억원 이상인 투자자의 손실 비율이 62%로 가장 높았다. 1억~3억원 미만 구간도 57.9%였다.

손실 투자자들의 포트폴리오에서 손실 금액 비중이 높은 종목은 포스코홀딩스(2.7%)였고 카카오(2.2%), 금양(1.7%), 에코프로비엠(1.7%) 등이 뒤를 이었다. 카카오 보유자는 15만4000명으로 전체 손실 고객의 8.5%를 차지했다.

카카오 주가는 2021년 16만원대까지 치솟았으나 현재는 6만원 선에서 오르내리고 있다. 포스코홀딩스 보유자는 7만명, 에코프로비엠과 에코프로는 각각 5만7000명, 5만명 수준이었다.

한편 이날 코스피는 전 거래일 대비 3.02% 오른 4073.24로 장을 마감하며 4000 고지를 되찾았다. 기관이 1조3078억원어치를 순매수하며, 개인과 외국인이 각각 쏟아낸 1조1609억원, 1542억원 규모의 순매도를 품고 이번 반등을 견인했다. 특히 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 전장 대비 2.76%, 4.48% 오르며 ‘10만전자’와 ‘60만닉스’를 탈환했다.