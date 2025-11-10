‘수능 한파’ 없다… “얇은 옷 겹쳐 입으세요”

12일부터 평년보다 1∼4도 높아

아침엔 쌀쌀… “큰 일교차 유의를”

警, 1만명 투입 수험생 수송 지원

올해는 ‘수능 한파’가 없겠다.



10일 기상청에 따르면 11일까지 예년보다 춥다가 대학수학능력시험 수험생 예비 소집일인 12일부터 기온이 평년 수준 이상으로 올라가겠다. 수능일인 13일에는 기온이 평년보다 1∼4도 높겠다.

2026학년도 대학수학능력시험을 나흘 앞둔 지난 9일 서울 종로구 조계사에서 열린 수능 기도를 찾은 수험생 학부모 및 불자들이 기도를 하고 있다. 뉴스1

수능 한파는 없다지만 옷차림을 너무 가볍게 해선 안 되겠다. 11월 중순에 접어든 만큼 기온이 평년을 웃돌더라도 아침엔 5도 안팎에 그쳐 쌀쌀하기 때문이다. 13일 아침 최저기온은 2∼11도, 낮 최고기온은 14∼19도로 예상된다. 우리나라가 고기압 영향권에 놓이면서 맑아, 많은 일사량에 낮 기온이 크게 오르면서 일교차가 벌어지겠다. 기상청 관계자는 “아침에는 쌀쌀하기 때문에 두꺼운 옷을 입고 오후에는 기온이 올라갈 수 있어 겹겹이 옷을 입고 벗을 수 있도록 복장을 준비해야 한다”고 당부했다.



기상청은 수능 다음 날인 14일까지 전국 1310개 시험장별 육상·바다 예보를 포함한 기상 예·특보 등 기상정보와 실시간 지진정보를 제공한다. 날씨누리 홈페이지에서 학교명으로도 조회 가능하다



경찰은 수능 당일 전국에 교통관리를 위해 교통경찰 1만475명을 지원한다.

수능 문답지 배부 시작 2026학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 10일 세종시 한 인쇄공장에서 관계자들이 수능 문제지와 답안지를 전국 시도 교육청으로 배부하기 위해 차량으로 옮기고 있다. 교육부는 13일 전국 85개 시험지구 1310개 시험장에서 일제히 치러지는 올해 수능 응시생은 총 55만4174명으로, 지난해보다 3만1504명 늘었다고 밝혔다. 세종=뉴스1

이들은 시험장 주변 불법 주·정차 단속 등 장애 요인을 제거하고 차량 서행·소음 유발 행위 차단 등을 유도할 예정이다. 불가피한 사유로 지정된 시간에 입실이 어려운 수험생은 현장상황을 고려해 순찰차 등을 활용한 수송도 지원한다. 수능일 교통 관리에 순찰차 등 경찰 장비 2238대가 동원된다. 수능일을 포함해 시험지 배송 등 지원을 위해 출제·채점본부 등에 투입되는 경력은 9910명 정도 수준이다.



경찰은 수능 고사장 등 대상으로 폭발물 협박이 발생하는 경우에도 대비하고 있다고 밝혔다. 다만 모방범죄 우려와 대응 실효성 제고 등을 고려해 세부내용은 공개하지 않았다. 올 8월부터 학교 등 공공장소 대상으로 한 폭발물 협박이 급증한 데 따라, 경찰은 범행 유형 중 가장 큰 비중을 차지하는 ‘일본 변호사 사칭’ 사례를 교육당국에 공유한 상태다.