“국힘 단체장 ‘0’ 목표로”… 조국 두 번째 당권 도전

23일 전당대회… 당대표 복귀 유력

조국혁신당 조국(사진) 전 비상대책위원장은 10일 “과감한 혁신으로 국민 신뢰를 회복하겠다”며 차기 당대표 선거 출마를 공식 선언했다. 조국신당(혁신당 전신)을 창당하고 초대 당대표를 지낸 조 전 위원장의 두 번째 당권 도전이다. 조 전 위원장은 국회 기자회견에서 “지금까지의 조국을 과거의 조국으로 남기고 ‘다른 조국’ ‘새로운 조국’으로 국민과 다시 시작하겠다”고 했다. 조 전 위원장은 일각에서 제기된 더불어민주당과의 합당 가능성을 “설익고 무례한 흡수합당론”으로 규정하며 독자 노선을 걷겠다는 뜻을 재확인했다. 그는 “혁신당을 개혁과 민생, 선거에 강한 ‘이기는 강소정당’으로 만들겠다”며 “총선에서 국민이 주셨던 마음을 되찾겠다”고 했다.



조 전 위원장은 거대 양당의 독점정치 종식, 검찰·사법개혁 완수, 차별금지법 도입 등을 공약으로 제시했다. 아울러 “내년 6월 지방선거에서 내란·극우세력 국민의힘을 심판해야 한다”며 “국민의힘 소속 광역단체장 ‘제로(0)’를 만들고, 기초단체장들을 반토막 내 내란세력의 뿌리를 뽑겠다”고 했다. 혁신당은 23일 충북 청주에서 전당대회를 열어 새 당대표를 선출할 예정이다.