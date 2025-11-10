“국힘 단체장 ‘0’ 목표로”… 조국 두 번째 당권 도전

조국혁신당 조국(사진) 전 비상대책위원장은 10일 “과감한 혁신으로 국민 신뢰를 회복하겠다”며 차기 당대표 선거 출마를 공식 선언했다. 조국신당(혁신당 전신)을 창당하고 초대 당대표를 지낸 조 전 위원장의 두 번째 당권 도전이다. 조 전 위원장은 국회 기자회견에서 “지금까지의 조국을 과거의 조국으로 남기고 ‘다른 조국’ ‘새로운 조국’으로 국민과 다시 시작하겠다”고 했다. 조 전 위원장은 일각에서 제기된 더불어민주당과의 합당 가능성을 “설익고 무례한 흡수합당론”으로 규정하며 독자 노선을 걷겠다는 뜻을 재확인했다. 그는 “혁신당을 개혁과 민생, 선거에 강한 ‘이기는 강소정당’으로 만들겠다”며 “총선에서 국민이 주셨던 마음을 되찾겠다”고 했다.
조 전 위원장은 거대 양당의 독점정치 종식, 검찰·사법개혁 완수, 차별금지법 도입 등을 공약으로 제시했다. 아울러 “내년 6월 지방선거에서 내란·극우세력 국민의힘을 심판해야 한다”며 “국민의힘 소속 광역단체장 ‘제로(0)’를 만들고, 기초단체장들을 반토막 내 내란세력의 뿌리를 뽑겠다”고 했다. 혁신당은 23일 충북 청주에서 전당대회를 열어 새 당대표를 선출할 예정이다.
23일 전당대회… 당대표 복귀 유력
조국혁신당 조국(사진) 전 비상대책위원장은 10일 “과감한 혁신으로 국민 신뢰를 회복하겠다”며 차기 당대표 선거 출마를 공식 선언했다. 조국신당(혁신당 전신)을 창당하고 초대 당대표를 지낸 조 전 위원장의 두 번째 당권 도전이다. 조 전 위원장은 국회 기자회견에서 “지금까지의 조국을 과거의 조국으로 남기고 ‘다른 조국’ ‘새로운 조국’으로 국민과 다시 시작하겠다”고 했다. 조 전 위원장은 일각에서 제기된 더불어민주당과의 합당 가능성을 “설익고 무례한 흡수합당론”으로 규정하며 독자 노선을 걷겠다는 뜻을 재확인했다. 그는 “혁신당을 개혁과 민생, 선거에 강한 ‘이기는 강소정당’으로 만들겠다”며 “총선에서 국민이 주셨던 마음을 되찾겠다”고 했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지