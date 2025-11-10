‘종묘앞 개발’ 오세훈 저격한 김민석… 2026년 서울시장 선거 전초전

종묘 찾아 “서울시 근시안적” 비판

중앙·지방정부 갈등 첨예화 양상도

민주 ‘오세훈 시정실패TF’ 꾸리고

전방위서 서울시장 탈환 본격 나서



吳 “폐허 같은 세운상가 방치해야 하나”

즉각 반격 나서며 金총리에 토론 제안

김민석 국무총리가 10일 유네스코 세계유산인 종묘(宗廟)를 직접 방문해 서울시의 세운4구역 재개발 사업 계획을 향한 비판을 쏟아냈다. 세운4구역 재개발을 통해 초고층 건물이 들어서는 것을 두고 서울시와 문화체육관광부·국가유산청이 강하게 맞붙은 상황에서 김 총리까지 참전하면서 중앙정부와 지방정부 간 갈등이 첨예해지고 있다. 내년 6월 지방선거를 앞둔 상황에서 김 총리는 오세훈 서울시장의 역점 사업인 ‘한강버스’까지 저격하며 오 시장과 대립각을 세우는 모습이다.



김 총리는 이날 허민 국가유산청장, 유홍준 국립중앙박물관장, 김경민 서울대 도시계획학과 교수 등과 함께 종묘 정전을 찾아 외부 조망을 점검했다. 종묘 앞 풍경을 살펴보던 김 총리는 세운4구역 초고층 재개발 시 발생할 수 있는 경관 문제에 대해 듣고는 “바로 턱하고 숨이 막히게 되겠다”, “(고층 건물이 들어오도록) 놔두면 기가 막힌 경관이 돼버리는 것”이라고 지적했다.

몸풀기? 김민석 국무총리(가운데)가 10일 허민 국가유산청장(왼쪽 두 번째), 유홍준 국립중앙박물관장(〃네 번째) 등과 함께 서울 종로구 종묘를 찾아 외부 조망 등을 점검하고 있다. 김 총리는 서울시가 추진 중인 종묘 인근 고층 재개발 계획에 대해 “서울시에서 일방적으로 밀어붙일 수 있는 사안이 아니다”라고 우려를 표했다.

동행한 취재진에게는 “서울시에서 이야기하는 대로 종묘 바로 코앞에 고층 건물이 들어선다면 종묘에서 (외부를) 보는 눈을 가리고 숨을 막히게 하고 기를 누르게 하는 결과가 되는 게 아닐까 하는 걱정이 된다”고 언급했다.



김 총리는 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨가 지난해 9월 종묘에서 외부인들과 ‘차담회’를 열었다는 의혹이 불거진 점도 거론했다. 그는 “최근에 김씨가 종묘를 마구 드나든 것 때문에 국민께서 아마 모욕감을 느끼셨을 텐데 지금 또 이 논란으로 국민의 걱정이 매우 크신 것 같다”고 했다. 종묘를 찾기 전 페이스북에 올린 글에선 “기존 계획보다 두 배 높게 짓겠다는 서울시의 발상은 세계유산특별법이 정한 ‘탁월한 보편적 가치’를 훼손할 우려가 있다”며 “근시적안적 단견이 될 수 있다”고 비판했다.



앞서 서울시는 지난달 30일 세운4구역 높이 계획 변경을 뼈대로 한 ‘세운재정비촉진지구 및 4구역 재정비촉진계획 결정’을 고시했다. 이에 따라 세운4구역의 건물 최고 높이는 당초 종로변 55m, 청계천변 71.9m에서 종로변 101m, 청계천변 145m로 변경됐다.



내년 6·3 지방선거를 앞두고 김 총리는 ‘서울시장 차출설’에 거듭 선을 긋고 있지만, 정치권에서는 오 시장을 겨냥한 김 총리의 이번 행보가 내년 서울시장 선거의 전초전 아니냐는 해석도 나온다. 김 총리는 이날 페이스북에 “최근 한강버스 추진 과정에서 물의를 빚은 서울시로서는 더욱 신중하게 국민적 우려를 경청해야 할 것”이라고도 적었다. 더불어민주당 역시 오 시장을 향해 잇따라 견제구를 던지고 있다. 민주당은 이날 ‘오세훈 서울시장 시정 실패 및 개인 비리 검증 태스크포스(TF)’를 꾸렸다.



오 시장은 곧장 반박에 나섰다. 오 시장은 이날 페이스북에 글을 올려 “중앙정부가 나서서 일방적으로 서울시를 매도하고 있어 유감”이라면서 김 총리에게 ‘공개 토론’을 제안했다. 오 시장은 김 총리를 향해 “수도의 중심이라 할 종로가 현재 어떤 모습인지, 이대로 방치하는 것이 종묘를 위한 일인지 냉정한 눈으로 봐 주시길 요청한다”며 “60년 다 되도록 폐허처럼 방치된 세운상가 일대는 말 그대로 처참한 상황”이라고 운을 뗐다. 그는 이어 “서울시의 세운4구역 재정비 촉진 사업은 종묘를 훼손할 일이 결단코 없다”고 지적했다. 오 시장은 또 “‘종묘를 가로막는 고층 빌딩 숲’이란 주장 또한 왜곡된 정치 프레임”이라면서 “녹지축 양옆으로 종묘에서 멀어질수록 낮은 건물부터 높은 건물까지 단계적으로 조성해 종묘와 멋지게 어우러지는 새로운 랜드마크가 탄생할 것”이라고 강조했다.