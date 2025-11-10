‘기후행동 기회소득’ 환산하면 1015억…투입예산 10배 사회적 가치

경기도민 지난해 7∼12월 2682만건 참여…5개월 분석

걷기·자전거·다회용기·퀴즈 등에 지역화폐 인센티브 제공

유류 절감 640억, 환경비용 절감 140억, 의료 절감 103억

7세 이상 앱 가입자 지난달 167만…연간 최대 지급액 6만

대중교통·다회용기 이용 등 일상에서 탄소중립 활동을 실천하면 지역화폐로 보상하는 경기도의 ‘기후행동 기회소득’이 1000억원 넘는 사회적 가치를 입증했다. 시행 5개월간 성과를 금액으로 환산하면 투입 예산 대비 10배 넘는 효과를 기록했다.

10일 경기도사회적경제원에 따르면 지난해 7월 기후행동 기회소득 앱 출시부터 12월까지 사용횟수 2682만여건을 분석한 결과, 사회적 성과 금액으로 1015억원이 산출됐다.

기후행동 기회소득 홈페이지. 경기도 제공

유류 절감 640억원, 환경비용 절감 140억원, 건강 개선에 따른 의료비 절감 103억원, 온실가스 감축에 따른 사회적 비용 절감 91억원, 지역화폐를 통한 지역경제 활성화 32억원, 전력 등 자원 절감 9억원이었다.

도는 지난해 기후행동 기회소득 사업비로 87억원을 투입했다.

이번 조사에선 온실가스 배출량의 경우 환경부가 제시한 탄소 1t당 사회적 비용 단가를 대입했다. 또 진료비 절감액은 신체활동 시 고혈압·당뇨병·심혈관 질환 등의 발병 위험이 낮아진다는 국민건강보험 통계를 근거로 측정했다.

기후행동 기회소득은 다회용기·텀블러 사용, 걷기·자전거·대중교통 이용 등 도민이 일상에서 탄소중립 활동을 수행하면 지역화폐로 인센티브를 지급하는 경기도의 환경정책이다. 태양광 설치, 고효율 가전 사용, 플로깅(달리며 쓰레기 줍기), 기후 퀴즈 풀기 등으로 대상이 확대됐다.

기후행동 기회소득 사회적 가치. 경기도 제공

7세 이상 도민이면 앱을 내려받아 활동을 실천한 뒤 실적에 따라 매월 20일에 지역화폐로 리워드를 받는다. 연간 최대 지급액은 6만원이다.

기후행동 기회소득 앱 가입자는 지난해 말 기준 89만명을 넘어섰고, 지난달 기준 167만여명으로 급증했다. 지난해 말 전체의 10%에 불과했던 60세 이상 참여 비율도 15%까지 늘어난 상태다.

경기도는 디지털 접근성과 체력이 떨어지는 고령층의 참여를 독려하기 위해 지난 8월 이후 걷기 활동의 기준을 완화하고 보상을 확대했다.

도 관계자는 “지방정부 가운데 처음으로 정책사업이 실제로 사회에 어떤 가치를 만들어내는지 수치로 증명했다”며 “지역경제·건강·공동체 영역에서 사회적 편익을 창출하는 행정을 이어가겠다”고 설명했다.