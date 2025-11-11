도심 난투극 부산 MZ조폭들 줄검거

영화 ‘친구’에 소개돼 널리 알려진 부산지역 양대 폭력조직 칠성파와 신20세기파 조직원들이 최근까지 보복 폭행을 이어가다 수사당국에 적발됐다.
부산경찰청 형사기동대는 10일 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(단체 등의 구성 활동) 혐의로 칠성파·신20세기파 조직원 19명을 구속기소하고, 26명을 불구속기소했다고 밝혔다. 외국으로 달아난 조직원 2명은 인터폴에 적색 수배된 상태다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 11월부터 올해 8월까지 부산 도심 번화가 등에서 흉기 위협 및 무차별 집단폭행 등 보복 폭행을 반복한 혐의다. 칠성파 조직원들은 지난해 11월7일 부산진구의 한 노래방에서 동네 후배 A씨가 앙숙관계에 있던 신20세기파에 가입했다는 이유로 A씨에게 탈퇴를 요구하며 집단폭행해 뇌출혈 등 전치 4주의 상해를 가했다.
이에 신20세기파는 지난해 11월29일부터 올해 2월19일까지 3차례에 걸쳐 칠성파 조직원들에게 흉기를 휘두르거나 무차별 집단폭행을 가하는 등 보복에 나섰다. 그러자 칠성파 조직원은 올 4월6일 부산의 한 아파트 복도에서 신20세기파 조직원의 얼굴 부위를 소화기로 폭행하고, 다리 등을 흉기로 수차례 찌른 것으로 파악됐다. 신20세기파도 가만히 있지는 않았다. 조직원 17명을 소집해 칠성파 조직원을 찾아낸 뒤 무차별 폭행을 가했다. 이 과정에서 칠성파 조직원 1명이 무차별 폭행을 당해 골절 등 6주 진단을 받았고, 다른 조직원은 깨진 소주병에 얼굴 등을 찔려 신경이 손상됐다.이번에 경찰에 적발된 조폭들은 대부분 20∼30대였다. 경찰은 이들을 관리대상 조직폭력배로 추가했다. 경찰 관계자는 “조직폭력배들의 범죄는 행위자는 물론 공모·지시한 배후세력까지 엄정 대처할 방침”이라고 말했다.