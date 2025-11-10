조현, 캄보디아 방문해 한국인 연루 범죄 협력 당부…총리 예방

캄보디아발 온라인 스캠·인신매매 범죄에 한국인이 상당수 연루된 사실이 알려져 충격을 주고 있는 가운데, 조현 외교부 장관이 캄보디아를 방문해 총리와 고위 관계자들을 잇달아 만났다. 이번 사태 해결에 집중하기 위해 한국과 캄보디아 경찰이 함께 근무하는 공동 전담반 개소식도 현지에서 열렸다.

조현 외교부 장관이 10일(현지시간) 캄보디아 프놈펜에서 훈 마넷 캄보디아 총리와 면담을 하고 있다. 외교부 제공

10일 외교부에 따르면 조 장관은 이날 오전 훈 마넷 총리를 예방하고, 이어서 쁘락 소콘 외교장관과 오찬 회담을 했다. 한국 외교부 장관이 캄보디아에 방문한 건 3년 만으로, 지난 달 27일 말레이시아에서 개최된 한-캄보디아 정상회담의 후속조치 차원이다.

최대 현안인 캄보디아 사태를 두고 조 장관은 ‘대한민국 국민을 위한 한국-캄보디아 공동 전담반’ 논의에 집중했다. 공동 전담반은 지난 달 말 양국 정상의 만남에서 결정된 사안이다. 훈 마넷 총리에게 조 장관은 공동 전담반을 통해 우리 국민을 보호하며 초국가범죄 대응 협력을 강화해 가자고 했다.

훈 마넷 총리는 스캠범죄 등 초국가범죄 척결을 위해 캄보디아도 국가적 차원에서 적극 노력하고 있다고 강조하고, 지역적·다자적 차원의 협력이 중요하다고 강조했다.

양측은 당면 과제인 초국가범죄에 대한 효과적 대응을 통해 양국 간 전략적 동반자 관계를 강화하고, 내후년 수교 30주년을 앞두고 고위급 교류는 물론 교역·투자·노동 등 제반 분야에서의 협력 확대 방안을 모색해 가기로 했다.

유재성 경찰청장 직무대행이 10일(현지시간) 캄포디에 프놈페에서 써 텟(SAR Thet) 캄보디아 경찰청장과 한·캄 경찰청 간 코리아 전담반 설치에 관한 양해각서(MOU)'를 체결하고 있다. 이번 행사에는 조현 외교부장관이 참석했다. 경찰청 제공

쁘락 소콘 외교장관도 한-캄보디아 정상회담에서 합의한 대로 캄보디아 정부는 한국 국민의 캄보디아 내 스캠범죄 연루 문제를 해결하기 위해 적극 노력해 나갈 것이라고 하고, 재수교 이래 30년간 괄목하게 발전해 온 양국관계가 긴밀한 협력을 통해 현재의 어려움을 잘 극복하고 전략적 파트너십을 더욱 발전시켜 나가기 바란다고 했다.

이날 오후 조 장관은 유재성 경찰청장 직무대행과 함께 써 소카 내무장관을 면담했다. 공동 전담반이 양국 경찰 간 현장 중심의 실질적 공조 체제로서 이번 사태 해결에 효과적으로 기여하기를 바란다고 조 장관은 밝혔다. 향후 단속 강화 과정에서 한국인이 발견되면 즉시 신병을 확보해 줄 것과 최단기간 한국 송환을 협조해 줄 것도 당부했다.

유 직무대행과 써 텟 캄보디아 경찰청장은 조 장관 및 써 소카 장관이 함께한 자리에서 공동 전담반 설치 양해각서에 서명했다. 이어 캄보디아 경찰청에서 공동 전담반 개소식이 개최됐다. 해당 조직은 캄보디아 내에서 발생하는 우리 국민 관련 사건의 신고 접수부터 구조·수사·피의자 송환까지 전 과정을 담당하게 된다.