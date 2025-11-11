박미선, 유방암 투병 근황 "완쾌라는 단어 쓸 수 없어…죽을 것 같았다"

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 화면 캡처

개그우먼 박미선이 유방암 투병 근황을 공개한다.

10일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 '보고 싶었던 단짝 누나, 박미선! 용기 내 찾아온 유퀴즈에서 전하는 투병기와 그녀를 위한 깜짝 편지'는 제목의 선공개 영상을 올렸다.

이날 공개된 영상에서 MC 유재석은 "정말 보고 싶었다. 건강한 모습으로 돌아온 우리의 단짝 누나, 박미선 씨입니다"라고 말했다.

짧은 숏컷 헤어스타일로 등장한 박미선은 "많은 분들이 이 모습 보고 놀라실 것 같다"고 고백했다. "너무 파격적으로 나와서"라며 "사실 용감하게 나온 거다"고 덧붙였다.

유재석은 "유방암 진단을 받았을 때 실감이 안 나셨을 것 같다"고 말했다. 이에 박미선은 잠시 생각에 잠긴 듯 "실감이 안 났다. 아직도 체력이 완전히 올라온 건 아니다"라고 밝혔다.

이어 "저는 '완쾌'라는 단어를 쓸 수 없는 유방암"이라며 "폐렴으로 입원해서 2주 동안 항생제다 뭐다 다 때려 부었다. 원인을 몰랐으니까. 그래서 얼굴이 막 부었다. 살려고 하는 치료인데, 거의 죽을 것 같더라"라고 털어놨다.

그러면서 "겨울에 아팠던 것도 감사하고, 한여름에 시원한 곳에서 치료받은 것도 감사하더라. 이런 마음가짐이 생기니까 치료하는 내내 굉장히 즐거웠다"며 긍정적인 마인드를 보였다.

그는 "너무 많은 분들이 걱정해주시고 염려해주셨다. 진짜 제가 이렇게 많은 사랑을 받고 있다는 걸 아파보니 알겠더라"며 팬들과 동료들에게 감사 인사를 했다.

영상 말미에는 지인들의 깜짝 영상 편지가 공개됐다. 이를 본 박미선은 "어머! 웬일이야"라고 말했다.

앞서 박미선은 올해 초 유방암 초기 진단을 받고 활동을 중단했다. 조기 발견해 방사선과 약물치료만으로 완치 가능성이 높은 것으로 전해졌다. 소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 8월 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나, 건강상 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 했다.

한편 박미선의 자세한 이야기는 12일 오후 8시 45분 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 공개된다.