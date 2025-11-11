강동 명일동 2개 단지 재건축 본궤도

市, 신통기획 정비구역 지정

각각 952·947가구로 탈바꿈

서울 강동구가 서울시 신속통합기획으로 추진되고 있는 명일동 고덕현대아파트와 명일신동아아파트 재건축사업의 정비구역 사업이 본궤도에 올랐다고 10일 밝혔다.



강동구에 따르면 두 단지는 강동구 재건축사업 중 신속통합기획으로 추진돼 정비구역이 지정된 첫 사례이며 지난 6일 지정 고시됐다. 구는 “서울시의 적극적인 행정 지원과 강동구의 정기적인 태스크포스(TF) 회의 등을 통해 시행착오를 최소화하고 정비구역 지정까지의 소요 시간을 크게 단축했다”고 설명했다.



이번 정비계획에 따라 고덕현대아파트는 기존 524가구에서 952가구로, 명일신동아아파트는 기존 570가구에서 947가구로 최고 층수가 지상 49층에 달하는 주거단지로 조성된다. 구는 명일동 재건축 추진 단지 일대가 지리적·환경적 여건을 기반으로 한 고품격 주거지로 조성될 수 있도록 행정 지원에 최선을 다하겠다는 방침이다.



이수희 강동구청장은 “신속통합기획으로 명일동 재건축사업이 속도를 내고 있다”며 “사업이 신속히 진행될 수 있도록 정기 TF 회의를 통해 단지별 현안 사항과 진행 상황을 공유하고, 공공성과 투명성을 강화해 단계별 절차를 적극 지원하겠다”고 말했다.