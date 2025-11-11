세계일보
대장동 항소 포기에…임은정 "누구든 각오하고 서명했으면 돼"

입력 : 2025-11-11 05:29:39
수정 : 2025-11-11 05:29:38
김기환 기자 kkh@segye.com
임은정 서울동부지검장이 10일 '대장동 항소 포기' 사태와 관련해 “항소해야 한다고 판단했다면 검사장을 포함해 서울중앙지검 소속 누구든 징계 취소 소송을 각오하고 항소장에 서명해서 제출했으면 됐다”고 밝혔다.

 

임은정 서울동부지검장. 뉴시스

임 지검장은 이날 자신의 페이스북에 “아쉽고 안타까웠다”며 이 같이 적었다.

 

임 지검장은 “(내가) 모해위증으로 기소하려 했던 엄희준 검사가 한 대장동 수사라 과정과 결과에 대한 신뢰가 전혀 없고, 판결문조차 보지 않은 사건”이라고 일단 선을 그으며 “항소 포기 지시의 적법성 내지 정당성에 대해 왈가왈부할 생각은 없다”고 말했다.

 

그러면서 “윤석열 전 대통령에 대한 구속취소 결정 관련 심우정 전 총장의 즉시항고 포기에 저런 반응이 있었다면 얼마나 좋았을까 싶어 아쉽고 안타깝다”고 했다.

 

그는 “엄희준 검사가 했던 수사 관련이고, 검사들의 집단행동에 대한 감찰을 요구했던, 또한 그 민원에 대한 대검 감찰부의 '비위 인정 안됨' 결정 이유를 알기 위해 대검을 상대로 정보공개 소송을 하고 있는 민원인인 제가 동참할 수 없어 단박에 거절했다”고 설명했다.

 

엄 검사는 한명숙 전 국무총리 모해위증 교사 의혹의 당사자로 지목된 바 있다.

 

앞서 이날 박재억 수원지검장 등 전국 검사장 18명은 검찰 내부망인 이프로스를 통해 대장동 개발 비리 사건의 검찰 항소를 하지 말라고 지시한 노만석 검찰총장 권한대행에게 “경위와 법리적 이유에 대한 상세한 설명을 하라”고 요청하는 성명을 냈다. 이 입장문에 임 지검장과 김태훈 서울남부지검장은 이름을 올리지 않았다.

김기환 기자

