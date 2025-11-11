나영석 PD, '주토피아2' 등장한다… 스페셜 더빙 멤버 공개

나영석 PD를 비롯해 예상치 못한 멤버들이 '주토피아2'에 스페셜 카메오 더빙으로 캐스팅됐다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

나영석 PD를 비롯해 예상치 못한 멤버들이 ‘주토피아’의 9년 만의 속편 ‘주토피아2’에서 스페셜 카메오 더빙으로 캐스팅됐다.

이에 더해 배급사 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 나영석 PD를 비롯해 문상훈, 이은지, 가비, 미미 등이 스페셜 카메오 더빙에 참여한다는 소식을 밝혔다.

이들은 ‘주토피아2’에서 새롭게 등장하는 카메오 캐릭터들의 더빙을 맡아 활약한다.

‘폴’ 역의 나영석 PD부터 바다코끼리 ‘러스’ 역의 문상훈, 쿼카 상담사 ‘퍼즈비 박사’ 역의 이은지, ‘리틀 주디스’ 역의 가비, ‘해독제 펜’ 역의 미미까지 각양각색의 캐릭터를 완벽한 싱크로율로 소화해 관객들에게 재미와 웃음을 선사할 예정이다.

'주토피아2'의 스페셜 카메오 더빙 멤버들. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

함께 공개된 영상에서 문상훈은 “작은 역할이지만 개성 넘치는 캐릭터들을 저희의 목소리로 직접 표현해 볼 수 있어서 특별하고 재밌는 시간이었다”고 전했다.

가비는 “저희가 맡은 귀여운 캐릭터들이 영화 속에서 어떻게 등장할지 극장에서 꼭 확인해 달라”며 관람을 독려하기도 했다.

‘주토피아 2’는 11월 26일 전 세계 관객들을 찾아간다. 다시 돌아온 ‘주토피아’ 최고의 콤비 ‘주디’와 ‘닉’이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 ‘게리’를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 수사 어드벤처다.

‘주토피아’의 바이론 하워드 감독이 다시 한 번 연출을 맡았고, ‘엔칸토: 마법의 세계’ 연출을 비롯해 ‘주토피아’, ‘모아나’ 각본에 참여했던 재러드 부시가 연출에 함께 참여했다.

영화 개봉을 앞두고 팝업스토어 오픈 등 다양한 행사가 마련되었다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

한편, 영화 개봉을 앞두고 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 15일부터 다음 달 3일까지 서울 여의도 더현대 서울 5층 ‘에픽서울’에서 체험형 팝업스토어 ‘주토피아2: 시크릿 미션’을 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업은 ‘주토피아’의 주요 배경을 현실에 재현해 몰입도를 높인 것이 특징이다. ‘주토피아 경찰서’, ‘습지 마켓’, ‘불타는 포유류 축제’, ‘툰드라 타운’ 등 영화 속 주요 공간을 그대로 옮겨와 관람객이 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.

팝업 현장에는 공식 굿즈 마켓 ‘Merry Zootopia: 주토피아2 홀리데이 마켓’도 함께 운영될 예정이다. 영화 관련 한정판 상품을 구입할 수 있다는 소식에 많은 팬들의 관심이 더해지고 있다.