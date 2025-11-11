‘아기상어 따라가자’…더핑크퐁컴퍼니, 일반청약 경쟁률 846.9:1

청약 증거금은 8조원

코스닥시장 상장을 추진 중인 글로벌 패밀리 엔터테인먼트 기업 더핑크퐁컴퍼니가 최근 일반 청약에서 8조원 이상의 증거금을 모았다고 11일 밝혔다. 더핑크퐁컴퍼니 제공

앞서 더핑크퐁컴퍼니는 지난 6~7일 일반 투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 배정 물량 50만주에 4억2343만2880주의 청약이 접수돼 846.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 증거금은 약 8조452억원으로 집계됐다.

더핑크퐁컴퍼니는 지난달 28일부터 지난 3일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측에서 615.9대 1의 경쟁률을 기록하며, 최종 공모가를 희망 공모가 범위 상단인 3만8000원으로 확정했다.

공모자금은 신규 지식재산권(IP) 개발과 출시, 제작 프로세스 고도화 등에 투입된다.

흥행 가능성을 검증하는 ‘데이터 기반 글로벌 제작 시스템’ 적용으로 IP 출시 주기를 단축하고, 장편 애니메이션·오프라인 체험형 콘텐츠로 라이프사이클을 극대화한다.

자체 인공지능(AI) 솔루션 ‘OneVoice’로 다국어 현지화 효율과 제작 품질을 높여, 글로벌 시장에서 수익성과 확장성을 동시에 강화할 계획이다.

더핑크퐁컴퍼니는 오는 11일 납입을 거쳐 일주일 후인 18일 코스닥시장에 상장한다.

2010년 설립한 더핑크퐁컴퍼니는 핑크퐁, 아기상어, 베베핀, 씰룩 등 유명 글로벌 IP를 보유하고 있다. 전 세계 244개국에서 25개 언어로 7000여편의 콘텐츠를 제작해 서비스하고 있다.

더핑크퐁컴퍼니 김민석 대표는 “데이터와 기술로 글로벌 콘텐츠 시장에 새로운 기준을 제시하는 ‘엔터테크 기업’으로 성장해 그 성과를 주주가치 제고로 이어가겠다”고 말했다.