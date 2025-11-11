제주서 쿠팡 협력업체 30대 택배기사 새벽에 전신주 들이받고 숨져

택배노조 “아버지 장례식 치른 뒤 사고 안타까워”

제주에서 쿠팡 협력업체 소속 30대 택배기사가 배송을 마치고 물류센터로 복귀하던 중 전신주를 들이받고 숨졌다.

11일 제주동부경찰서와 제주도소방안전본부 등에 따르면 전날 오전 2시 10분쯤 제주시 오라2동의 한 도로에서 30대 택배기사 A씨가 몰던 1t 트럭이 전신주를 들이받았다.

새벽 택배 트럭 사고 현장. 제주도 소방안전본부 제공

A씨는 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나 같은 날 오후 3시 10분쯤 사망했다.

쿠팡 협력업체 소속 택배 노동자인 A씨는 배송을 마치고 물류센터로 복귀하던 중 사고가 난 것으로 알려졌다.

경찰은 졸음운전을 하다 사고가 난 것으로 보고 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

전국택배노조 제주지부는 성명을 내고 “사망자는 쿠팡 제주1캠프에서 야간조로 새벽배송을 담당하던 특수고용직 배달노동자였다. 동료들은 최근 아버지 장례식을 치른 뒤 택배 배송을 하다 사고가 났다고 한다”며 “심야 택배 업무로 인한 과로가 이어지고 심야·새벽 배송을 규제하기 위한 논의가 진행되는 과정에 이런 일이 벌어져 너무나 안타깝다”고 말했다.

그러면서 “이번 제주 노동자의 죽음 또한 단순한 사고가 아니라, 과로와 구조적 위험이 만든 사회적 타살”이라며 “정부와 고용노동부, 제주도 역시 방관하지 말아야 한다”며 책임 있는 조치를 취하라고 주장했다.