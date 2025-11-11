정부, 국정자원 화재 복구에 261억 추가 편성

정부가 국가정보자원관리원 화재로 중단된 시스템을 복구하기 위해 예비비 261억원을 추가 투입한다. 지난달 21일 1521억원을 투입한 데 이은 두 번째 예비비 편성이다.

행정안전부는 11일 국무회의에서 국정자원 화재 복구와 관련한 추가 예비비 지출안을 의결했다.

대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장. 대전=뉴시스

행안부에 따르면 이번 예비비는 대구센터 민관협력존(PPP)으로 이전해 복구하는 정보시스템을 클라우드 기반으로 전환하는 비용과 클라우드 이용료(196억원)에 쓰인다. 복구 대상은 소방청의 ‘건축물 소방안전정보 통합관리시스템’과 행안부의 ‘공공시설물 내진보강정보 관리시스템’, 복지부의 ‘보건의료인 행정처분시스템’, 기후에너지환경부의 ‘통합계정관리시스템’ 등 4개 부처 15개 시스템이다.

또 개별 부처에서 화재 복구를 위해 투입하는 비용을 자체 재원으로 마련하기 어려운 경우를 대비해 65억원도 편성했다. 지원 대상은 과학기술정보통신부(지능형 우편물류시스템과 인터넷 우체국), 행안부(재난관리업무포털, 안전디딤돌, 차세대 재난관리업무 시스템 등), 기후부(차세대 이지샘터, 기후에너지환경통계포털), 개인정보보호위원회(대표 홈페이지, 개인정보침해요인 평가지원 시스템 등), 고용노동부(노사누리 시스템)다.

행안부는 “대구센터로 이전하는 16개 시스템을 포함한 모든 정보시스템이 신속하고 안정적으로 복구될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 행안부는 지난달 21일 국무회의에서 전산장비 구매·임차비 1303억원, 기반 시설 복구비 156억원, 인건비 63억원 등 총 1521억원의 예비비 지출안을 긴급 의결한 바 있다.