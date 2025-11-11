김숙진 에세이 ‘음악은 마음 깊이 흐르고’

음악은 마음깊이 흐르고/김숙진/도서출판 위/1만5000원
서울대 음악대학을 졸업하고 오랜 세월 무대와 강단에서 음악으로 따뜻한 울림을 전해온 작가의 첫 음악에세이다. 기쁨과 슬픔, 외로움과 위로가 교차하는 삶의 순간마다 음악이 마음을 어떻게 다독이는지를 섬세하게 풀어냈다. 작가는 ‘김숙진의 이야기가 있는 콘서트’, ‘비전 콘서트’, ‘토크콘서트’ 등 그간 기획한 다채로운 무대와 많은 강연을 통해 느낀 감동의 이야기, 그리고 음악이 전해준 치유의 힘을 진솔한 언어로 담아냈다.
“저는 오랫동안 공연을 기획하고, 제가 만든 무대에서 음악 해설을 해왔습니다. 그렇게 무대와 사람 사이에서 지내면서 음악은 단지 소리가 아니라 마음을 치유하는 언어라는 걸 깨달았습니다. 이번 책 ‘음악은 마음 깊이 흐르고’에는 그 무대에서 느끼고 경험한 이야기들, 그리고 음악이 제 마음을 어떻게 어루만지고 삶을 변화시켰는지를 담았습니다. 또 우리가 일상에서 마주하는 기쁨과 슬픔, 분노와 우울 같은 감정 속에서 음악이 어떻게 그 마음을 다스리고 위로하는지를 따뜻하고 흥미롭게 풀어냈습니다.”
작가는 책을 통해 음악이 단지 듣는 예술이 아닌, 마음을 회복시키는 언어임을 보여준다. 각 장에는 QR코드가 수록되어 있어 독자는 책 속 이야기와 함께 실제 음악을 들으며 한층 깊이 있는 감동을 느낄 수 있다.