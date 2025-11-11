“백종원 방송 복귀 당장 중단하라” 가맹점주 반발…더본 “이제 그만”

전국가맹점주협의회, ‘남극의 셰프’ 방송 보류 요구

더본코리아 “5명 점주가 조직적 기업 죽이기 공격”

백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 전국가맹점주협의회의 ‘백 대표 MBC 방송 편성 철회 촉구’ 기자회견에 대해 “소수 점주의 왜곡된 주장에 불과한 조직적 기업 죽이기를 이제 멈춰달라”며 강하게 반발했다.

백종원 더본코리아 대표가 지난 3월28일 서울 서초구의 한 회의공간에서 열린 더본코리아 주주총회에 참석하고 있다. 뉴시스

더본코리아는 11일 입장문을 통해 “지금껏 점주의 피해를 최소화하기 위해 입장 표명을 자제했지만 더 이상 전가협과 5명의 점주, 그와 밀접한 유튜버 등이 연결된 조직적인 기업 죽이기 공격에 참고 있을 수 없다고 판단했다”며 이같이 밝혔다.

전가협과 참여연대 등은 이날 오후 마포구 상암동 MBC 본사에서 기자회견을 열고 오는 17일 MBC 예능프로그램 ‘남극의 셰프’ 첫 방송을 보류하거나 백 대표의 출연 장면을 삭제해달라고 요구했다.

협의회 측은 “백 대표는 방송을 통한 대중적 인지도를 기반으로 가맹사업을 확대하면서 과도한 브랜드 확장과 과밀 출점으로 가맹점주는 폐업과 손실로 생계 위협을 호소하고 있다”고 주장했다.

이에 더본코리아는 “해당 기자회견은 더본코리아의 약 3000개 가맹점주 중 극히 일부인 특정 브랜드 소속 5명의 점주의 일방적인 주장”이라며 “대다수 점주의 의견을 대변하는 것이 아니다”라고 반박했다.

이어 “백 대표는 이미 지난 5월 제작 중인 방송 프로그램까지 마무리한 뒤 회사 경영과 상생에 전념하겠다고 밝히고 이를 이행 중”이라며 “이 같은 행태는 점주 권익 보호가 아닌 다른 의도를 가진 조직적인 ‘기업 죽이기’로 밖에 볼 수 없다”고 비판했다.

전국가맹점주협의회와 연돈볼카츠가맹점주협의회, 참여연대 활동가 등이 11일 오후 서울 마포구 성암로 MBC 신사옥 앞에서 가진 가맹사업 구조적 문제 해결 없는 백종원 더본코리아 대표 MBC 방송 복귀 편성 철회 촉구 기자회견에서 퍼포먼스를 하고 있다. 뉴스1

또 “그동안 다수 점주 피해를 우려해 보수적으로 대응해왔으나, 왜곡된 주장으로 인한 피해가 커지고 있어 앞으로는 적극적으로 입장을 표명하겠다”며 “전가협은 더본코리아를 위법·갑질 기업으로 몰아가며 특정 5명의 점주에게만 보상금을 지급하라는 암묵적 압력을 행사하고 있다. 왜곡된 사실에 기반한 여론몰이는 결국 다수 점주에게 피해로 돌아가고 있다”고 했다.

더본코리아는 “올해 진행된 각종 조사에도 성실히 임하고 있으며, 부족한 부분이 있다고 판단하면 빠르고 진정성 있게 개선하고 있다”며 “전가협은 사실을 왜곡하거나 무리한 요구로 기업과 점주들을 괴롭히는 행위를 중단하라”고 촉구했다.

한편 더본코리아 제품의 재료 원산지를 허위로 표시한 의혹을 받는 백 대표는 최근 경찰에서 무혐의 처분을 받았다. 서울 강남경찰서는 지난달 백 대표에 대해 식품표시광고법 위반 혐의를 인정하기 어렵다고 판단해 검찰 불송치 결정을 내렸다고 전날 밝혔다. 더본코리아 법인과 실무자 2명은 혐의를 인정해 검찰에 불구속 송치됐다.

앞서 경찰은 지난 3월 더본코리아가 ‘덮죽’과 ‘쫀득 고구마빵’ 제품을 홍보하며 재료 원산지를 국내산으로 오인하게 했다는 의혹이 담긴 고발과 진정을 접수하고 수사에 착수했다. 지난 9월 백 대표를 피의자 신분으로 불러 5시간여 동안 조사했다.

산업용 금속 조리도구를 사용하거나 바비큐 축제에서 사과주스를 농약통 분무기에 담아 고기에 살포하는 등 식품위생법 위반 혐의로 진정이 접수된 4건에 대해서는 무혐의로 입건 전 조사(내사) 종결 처분했다.