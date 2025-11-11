소나무재선충병 ‘확산 차단·산림복원’…전북도 ‘수종전환 방제’ 본격화

전북도가 최근 급속히 확산 중인 소나무재선충병의 피해를 막기 위해 기존의 단목 제거 중심 방제에서 벗어나 ‘수종 전환 방제’를 핵심으로 한 종합 대책을 마련해 추진한다.

11일 전북도에 따르면 지난해 4월부터 올해 5월까지 방제 기간 기준 도내 재선충 감염목은 1만 그루 정도로, 전년 대비 3배 이상 급증했다. 이상기온과 온난화로 매개충의 활동 기간이 길어지고, 소나무 생육 환경이 악화된 것이 주요 원인으로 분석된다.

소나무 재선충병 집단 발생지인 전북 군산시 임피면 보석리 수종 전환 방제 전(위)과 후 모습. 전북도 제공

감염목은 군산시(41.4%)를 비롯해 익산시(13.7%), 순창군(12.9%), 김제시(10.4%), 정읍시(6.5%) 등 5개 시군에 전체의 85% 가까이 집중된 것으로 나타났다.

이번 대책은 고사목 벌채 위주에서 탈피해 산림 복원 중심의 종합 대응 체계로 전환하는 것이 특징이다. 수종 전환 방제는 집단 또는 반복 피해 지역의 감염목과 주변 소나무류를 모두 제거하고, 재선충과 산불에 강한 활엽수나 내화 수종을 심어 회복력 있는 숲으로 재조성하는 방식이다.

전북도는 내년까지 주요 재선충병 집단 발생지인 군산 옥구읍과 정읍 두승산, 김제 전군간자동차전용도로, 순창 동계·인계면 등 460㏊ 이상을 대상으로 수종 전환 사업을 단계적으로 시행한다. 행정 절차가 완료되는 지역부터 우선 착수하며, 장기적으로 대상지를 확대할 계획이다. 피해 규모와 지형 여건에 따라 수종 전환과 함께 단목 제거, 소구역 모두베기, 강도간벌, 나무 주사 등 다양한 방제 기법을 함께 적용한다.

방제 과정에서 발생하는 원목과 가지·잔목 등 미이용 산림바이오매스는 목재칩, 펠릿 등으로 재활용해 자원 순환형 방제 체계 구축에도 나선다. 올해는 총 80억원을 들여 감염목 6만 그루를 제거하고 나무 주사 522㏊, 수종 전환 285㏊를 추진한다. 내년에는 45억원을 확보해 수종 전환 중심의 방제 전략을 도 전역으로 확산할 방침이다.

전북도 관계자는 “수종 전환을 방제의 핵심축으로 삼아 산림바이오매스 활용과 친환경 고효율 방제 정책을 지속 추진할 것”이라며 “재선충병 확산 차단은 행정만으로는 한계가 있는 만큼, 도민의 협조와 적극적인 참여가 절실하다”고 당부했다.