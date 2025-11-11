최재해 감사원장 퇴임…“외풍 속 독립 지키려 최선, 후회 없다”

첫 내부 출신 감사원장 올랐으나

국회서 탄핵된 첫 원장으로 기록

최재해 감사원장이 4년 임기를 마치고 11일 퇴임했다.

최 원장은 서울 종로구 감사원에서 열린 퇴임식에서 “아쉬움은 있을지언정 후회는 없다”고 소회를 밝혔다. 그는 “모든 일이 순탄치만은 않았고 어려움도 많았다”며 “국가적으로 엄중한 상황이 오랜 기간 이어졌으며, 감사원의 독립성과 중립성을 둘러싼 오해와 논란 속에 탄핵소추라는 전례 없는 상황도 겪었다”고 했다.

최재해 감사원장. 연합뉴스

최 원장은 “때로는 쉽지 않은 순간도 있었지만 감사원을 위하는 길이 무엇인지 스스로 묻고 또 물으며 그 길을 선택해 왔다”며 “감사원장으로서 맨 앞에서 외풍을 맞으면서도 감사원의 독립성과 원칙을 지키기 위해 심사숙고하며 최선의 노력을 다했다”고 말했다.

최 원장은 2021년 11월 문재인 당시 대통령에 의해 임명돼 윤석열정부 시절 근무했다. 1963년 감사원 개원 이후 첫 내부 출신 원장으로서 조직 안팎의 기대를 모았다. 그러나 진보 진영을 겨냥한 각종 정책감사의 불공정성 논란이 불거지며 “정치감사” “표적감사”를 한다는 질타를 받았다.

최 원장은 지난해 12·3 비상계엄 사태가 벌어진 지 이틀 만에 국회로부터 탄핵돼 직무정지됐다. 현직 감사원장 탄핵소추안이 국회 본회의를 통과한 헌정사상 첫 사례였다. 탄핵안이 올해 3월 헌법재판소에서 재판관 전원일치 의견으로 기각되면서 직무에 복귀했다. 퇴임을 앞두고선 감사원의 정책감사를 폐지하는 자체 개혁안을 발표했다.