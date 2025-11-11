金총리 "종합적 경찰 개혁안 조속히 마련하라…檢 개혁과 병행"

APEC 파견 경찰관들에 "열악한 근무환경에 위로 말씀"…사실관계 보고지시

[연합뉴스 자료사진]

김민석 국무총리는 11일 행정안전부와 경찰청을 향해 "국민의 민생과 안전을 보다 촘촘하게 보호할 수 있도록 종합적인 경찰 개혁안을 조속히 마련하라"는 지시를 했다고 총리실이 보도자료를 통해 밝혔다.



김 총리는 현재 진행되고 있는 검찰개혁은 경찰개혁과 병행해 이뤄져야 한다면서 "경찰의 수사역량을 획기적으로 제고해야 한다"고 강조했다.



정부의 검찰개혁이 자칫 국가의 수사역량 약화를 불러올 수 있다는 우려가 일각에서 제기되는 가운데 이를 불식시키고 개혁의 동력을 확보하기 위해서는 경찰의 업무능력을 개선해 국민적 신뢰를 얻어야 한다는 판단에 따른 것으로 보인다.



한편 김 총리는 지난달 말 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 당시 현장 경찰관들이 열악한 여건 속에서 근무했다는 지적이 나온 것과 관련, 경찰청에 사실관계를 정확히 보고하라고 지시했다.



앞서 일부 언론에서는 당시 파견 나온 경찰관들이 제대로 된 숙소를 제공받지 못해 땅에 폐지나 종이상자 등을 깔고서 잠을 청하는 일이 있었다고 보도했다.



김 총리는 "지난달 15일 관계장관회의에서 파견 경찰관의 처우에 대해 '문제없이 준비 중'이라는 보고를 받은 바 있으나, 실제로는 일부 경찰관이 열악한 환경 탓에 불편을 겪게 됐다"며 "진심으로 위로의 말씀을 드린다"고 언급했다.



이어 "어려운 환경에도 투철한 사명감으로 임무를 완수한 경찰관의 노고에 깊이 감사드린다"면서 경찰청에 향후 재발 방지를 위한 대책 수립을 당부했다.

