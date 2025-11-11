마라톤 중 트럭에 치인 20대 뇌사…진태현 “유망주 선수, 답답하고 먹먹”

배우 진태현이 충북에서 열린 마라톤 대회에서 발생한 사고 소식에 깊은 안타까움을 표했다. 진태현 인스타그램 캡처

배우 진태현이 충북에서 열린 마라톤 대회에서 발생한 사고 소식에 깊은 안타까움을 표했다.

진태현은 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 사고 관련 기사를 공유하며 “올해 동아마라톤 기록이 2시간 13분으로 열정 가득한 유망주 선수였다”고 밝혔다. 이어 그는 ”공식 도내 마라톤 대회에서 2차선 도로 중 1차선만 통제했다고 한다. 너무 답답하고 먹먹하다”며 안타까운 심정을 전했다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 게티이미지코리아

사고는 충북 옥천군에서 열린 마라톤 대회 도중 발생했다. 청주시청 직장운동경기부 소속 A씨(25)가 1t 포터 트럭에 치이면서 머리 등을 크게 다쳐 대전의 한 종합병원으로 긴급 이송됐지만, 결국 뇌사 판정을 받고 연명 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국 조사에 따르면, 사고 당시 트럭은 1차로를 달리던 중 갑작스럽게 2차로로 진입했고, 이때 A씨를 뒤에서 들이받았다. 대회 구간은 2개 차로였으며, 한쪽은 일반 차량 통행에 사용됐고 다른 한쪽은 선수들을 위해 통제되어 있었다. A씨는 최선두에서 경기를 뛰고 있던 것으로 전해졌다.

트럭 운전자인 80대 B씨는 음주 상태가 아니었으며, 경찰 조사에서 “사람을 보지 못했다”고 진술했다. 당시 도로 상황은 혼잡하지 않았던 것으로 알려졌다.

이번 마라톤 대회는 충북육상연맹 주관으로 도내 시군 대항전 형식으로 사흘간 진행될 예정이었으나, 사고 발생 이후 남은 일정은 모두 취소됐다.

끝으로 진태현은 “선수와 가족, 그리고 동료 선수들을 위해 기도 부탁한다”고 덧붙였으며, 사고 소식을 접한 누리꾼들도 안타까운 마음을 전하고 있다.