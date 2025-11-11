“교류도 없고 도움 받을 곳 없어” 늙을수록 ‘외로움’ 느끼는 비중 커

게티이미지뱅크

국민 10명 중 4명꼴로 평소에 외롭다고 느끼는 것으로 나타났다.

특히 고령층일수록 외로움을 느끼는 비중이 높아졌는데 ‘사회적 고립’이 원인으로 지목됐다.

사회적 고립은 개인이 다른 사람들과의 관계 즉 사회적 관계망(Social Network)이 단절되거나 현저히 부족한 상태를 의미한다.

사회적 고립의 특징은 가족, 친구, 이웃 등 의미 있는 타인과의 교류나 상호작용이 거의 없거나 매우 제한적이란 점이다.

국가데이터처는 11일 이런 내용의 ‘2025년 사회조사 결과’를 발표했다. 올해 사회조사는 복지·사회참여·여가·소득과 소비·노동 부문이 포함됐다. 조사 기간은 올해 5월 14∼29일이다.

조사 결과 13세 이상인 인구 가운데 평소 외롭다고 응답한 비중은 38.2%로 나타났다.

'자주 외롭다' 비중은 4.7%였으며, '가끔 외롭다' 비중은 33.5%였다.

'외롭지 않음' 응답자는 '별로 외롭지 않다'(43.5%)와 '전혀 외롭지 않다(18.3%)를 포함해 61.8%로 나타났다.

외로움의 비중은 연령대가 높을수록 더 크게 나타났다. 50대 이상에서는 외로움 비중이 40%를 웃돌았으며 65세 이상은 43.4%로 집계됐다.

외로움을 느끼는 이유로는 특정 상황에서 도움 받을 수 있는 사람도 없고, 평소 교류하는 사람도 없다고 응답한(사회적 관계망 없음) 비중이 전체의 5.8%로 나타났다.

외로움과 사회적 관계망 조사에서 사회적 관계망이 없고 외롭다고 응답한 교집합 그룹은 전체의 3.3%로 집계됐다. '자주' 외롭다고 응답한 사람은 0.9%다.

65세 이상 고령층에서는 사회적 관계망이 없고 외롭다는 비중이 4.5%까지 높아졌다.

데이터처 관계자는 "사회적 관계망이 없으며 외로움 인구는 추산할 때 150만명가량이 된다"고 설명했다.

한편 초고령 사회로 진입한 뒤 노인의 사회적 고립 문제는 단순한 개인의 외로움을 넘어 우리 사회의 지속 가능한 발전을 저해하는 심각한 위험 요소로 떠오르고 있다.

가족 구조의 변화, 급격한 산업화로 인한 전통적인 공동체의 해체, 그리고 경제적 어려움이 복합적으로 작용하며 노년층의 사회적 단절을 가속화시키고 있다.

실제 데이터처 조사에서 일주일에 1일 미만 외출하거나 집 밖으로 거의 외출하지 않는 비중이 2.7%에 달했다.

그 이유로는 장애 또는 건강상의 어려움이 68.8%로 가장 높고, 경제활동의 어려움(11.1%), 대인관계의 어려움(7.2%) 순 이었다.

노인 고립 문제 해결을 위해 단순히 복지 예산을 늘리는 것을 넘어, 지역사회 전체가 참여하는 통합적인 안전망 구축이 필요해 보인다.