남도 사찰서 명상관광… 전남 행복2배 템플스테이 운영

전남도는 11월 한달 동안 템플스테이 참가비를 50% 할인해주는 전남 행복2배 템플스테이를 운영한다고 11일 밝혔다.

이번 템플스테이 운영 프로그램은 범정부 차원의 국가 단위 대규모 소비 축제인 ‘코리아 그랜드 페스티벌’에 포함돼 추진된다.

해남 대흥사 템플스테이. 전남도 제공

전남에서는 대원사(보성), 대흥사(해남), 백련사(강진), 백양사(장성), 불갑사(영광), 불회사(나주), 선암사·송광사(순천), 신흥사(완도), 쌍봉사(화순), 연곡사·천은사(구례), 운주사(화순), 향일암·흥국사(여수) 등 총 15개 사찰이 참여한다.

템플스테이는 스님과의 차담, 심호흡·걷기·감사 명상, 예불, 발우공양, 사찰음식 만들기 등 휴식이 필요한 지친 현대인의 몸과 마음을 치유하는 다양한 프로그램으로 이뤄진다.

또 최근 외국인 사이에서도 템플스테이에 대한 관심이 높아져 해남 대흥사와 장성 백양사는 외국인 전문인력을 배치해 통역 및 소통을 지원한다.

전남도는 남도의 아름다운 천년 사찰과 우수한 프로그램을 널리 알리기 위해 사찰별 홍보영상을 제공하고, 온오프라인 홍보를 통해 전남 사찰이 명상관광의 중심지라는 것을 알리는 데도 온힘을 쏟고 있다. 남도 템플스테이 체험관광의 자세한 내용과 예약 방법은 ‘템플스테이 누리집’에서 확인할 수 있다.

오미경 전남도 관광과장은 “남도 사찰은 지친 현대인의 가장 훌륭한 휴식처가 될 것”이라며 “남도의 아름다운 자연환경과 우수한 사찰 문화를 융합해 템플스테이 명상관광이 웰니스 관광으로 자리매김토록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.