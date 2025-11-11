[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 12일 (수요일)

쥐

96년생 응어리가 가슴속에 누적되면 병이 될 수 있다.

84년생 시대에 앞서간다는 소리를 듣도록 해보라.

72년생 도에 넘치는 행동은 구설을 불러올 수 있다.

60년생 긴급한 상황만 넘긴다면 전화위복의 계기.

48년생 미리 정한 대로 움직이면 결과가 긍적적이다.

36년생 서운한 마음을 오래 두면 마음의 병이 생긴다.

소

97년생 말실수로 연인간에 냉담해지기 쉽다.

85년생 뒤로 미루어서 손해볼 일 없다.

73년생 좋은 기회가 와도 실천력이 떨어지면 소용없다.

61년생 무리수가 우려되니 유연성 있게 대처하라.

49년생 무작위로 추출한 자료를 바탕으로 추진하라.

37년생 시간이 지날수록 상태가 심해질 수 있다.

범

98년생 좋은 친구란 따끔한 충고도 해줄 수 있다.

86년생 위치를 바꾸는 것도 한 방법임.

74년생 대인관계에 있어 유연성 있게 대처하라.

62년생 일면식이 없는 사람도 큰 보탬이 될 수 있다.

50년생 궁하면 통하니 기운이 강해지는 것을 느낀다.

38년생 작정하고 나서면 힘드니 자연스럽게 움직여라.

토끼

99년생 타인에게 상처를 주면 아픔으로 되돌아온다.

87년생 상통할 수 있는 자는 친구뿐임.

75년생 자신의 뜻을 펼치니 상당한 성과가 기대된다.

63년생 시간 낭비할 수 있으니 가까운 곳에서 찾아라.

51년생 정도를 택하면 긍정적인 결과가 나타난다.

39년생 조용한 가운데 변화가 예상된다.

용

00년생 확신이 서지 않으면 아예 나서지 마라.

88년생 마음의 병이 가장 심각하다.

76년생 불신을 씻어내지 못하면 진전은 어렵다.

64년생 정신적으로 힘들지만 해결책을 마련하기 어렵다.

52년생 아랫사람의 불만사항을 수렴해라.

40년생 얽매임을 털고 새 그릇에 담아 재충전하라.

28년생 모임에서의 실수는 나쁜 인상을 줄 수 있다.

뱀

01년생 새로운 좋은 인연 형성되는 시기.

89년생 지난 일에 마음 쓰고 집착하지 마라.

77년생 상대방이 원하는 것과 내가 원하는 것이 다르다.

65년생 어수선한 분위기에서 벗어나지 못하면 불안하다.

53년생 자신의 주장과 대치된다고 질타하지 마라.

41년생 재운이 따르지만 금세 사라질지도 모른다.

29년생 새로운 것을 추종해보는 것도 도움이 된다.

말

02년생 신변에 좋은 방향으로의 변동 수 있다.

90년생 요행을 기대할 때가 아니니 노력하라.

78년생 자신의 능력을 그대로 드러내야 성취할 수 있다.

66년생 낯익은 관습에서 벗어나 새로움을 추구하라.

54년생 앞이 캄캄하면 제자리에 멈춰서라.

42년생 기분에 좌우되도 속내를 드러내는 것은 좋지 않다.

30년생 과중한 무게를 지탱못해 고심이 온다.

양

03년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 마라.

91년생 자신을 돋보이게 하는데 투자해보라.

79년생 남의 것을 탐하면 비겁하다는 소리를 듣는다.

67년생 아랫사람과의 관계를 새롭게 정립해라.

55년생 힘을 응집하면 정상에 오를 수 있다.

43년생 빌려주고 나면 받기가 어렵다.

31년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 마라.

원숭이

04년생 상한 문서 잡지 않으려면 꼼꼼히 살펴 보라.

92년생 마음에 맺힌 것 지고 갈 필요 없다.

80년생 인내하고 기회를 기다리는 것이 최선책이다.

68년생 타인의 개성을 존중하면 얻는 것이 많다.

56년생 자신의 처지를 인식하고 처신해야 액운을 피한다.

44년생 마음을 편하게 먹으면 문제가 쉽게 해결된다.

32년생 지장을 초래하는 취미생활은 해악이다.

닭

05년생 거슬리더라도 슬며시 넘어가라.

93년생 긁어 부스럼 만들지 말 것.

81년생 자신의 뜻을 펼치니 상당한 성과가 있다.

69년생 출중한 기량을 가지고 밖으로 표출해보아라.

57년생 사업가는 바쁘지만 챙겨야할 것은 잊지 마라.

45년생 파도가 거칠 때는 조용히 때를 기다려라.

33년생 오랜 기다림 끝에 좋은 소식을 접한다.

개

06년생 기대하던 만큼 만족하기 어렵다.

94년생 걷기도 전에 뛰려 하지마라.

82년생 인스턴트에 길들여지면 인내심이 부족하다.

70년생 자린고비는 아니더라도 절약정신을 가져라.

58년생 마음은 남으로 향하고 몸은 북으로 향한다.

46년생 듣기 좋은 말도 자주 들으면 싫증난다.

34년생 공적인 자리에서 심각한 이야기는 삼가라.

돼지

95년생 말이 씨 된다고 언행에 주의할 것.

83년생 한줌의 흙도 소중하게 생각하라.

71년생 손뼉도 맞닿아야 소리가 난다.

59년생 기우에 불과하던 일도 내버려두면 불어난다.

47년생 송사에 연루될 가능성이 있다.

35년생 아쉬운 부분이 있더라도 기회가 있다.