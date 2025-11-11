LG생활건강, 국가유산 사회공헌 우수기업 국가유산청장 표창 수상

LG생활건강은 지난 7일 국가유산청 주최로 경남 통영시에서 열린 ‘2025 국가유산 사회공헌 컨퍼런스’에서 국가유산보호 기업 활동 유공 기업에 선정됐다고 11일 밝혔다. LG생활건강이 국가유산 보호 활동으로 국가유산청장 표창을 받은 건 2021년 이후 이번이 두번째다.

이은복 국가유산청 유산정책국장(왼쪽)과 김은정 LG생활건강 더후 ABM(오른쪽)이 11월 7일 열린 ‘2025 국가유산 사회공헌 컨퍼런스’에서 국가유산청장 표창 수상 기념사진을 촬영하고 있다. LG생활건강 제공

LG생활건강은 2015년 국가유산청(구 문화재청)과 협약을 맺고 ‘국가유산 지킴이’ 기업 활동을 해왔다. 조선 왕궁 보존 관리와 무형문화재 전승 활동, 왕실 여성 문화 관련 콘텐츠 개발로 우리 궁중 문화의 아름다움과 가치를 널리 알리고 보호하는 데 앞장서고 있다.

최근 대표 활동으로는 2023년 조선 왕실의 여성 문화 전파를 위한 궁중 캠페인 ‘왕후의 선물 – Royal Dining’을 전개했다. 미쉐린 1스타 명장이자 국가무형문화재 제38호 궁중 음식 이수자인 조은희 셰프와 협업한 창덕궁 ‘궁중 다과 체험 행사’에는 더후 ‘환유 라인’ 제품의 대표 성분을 담은 전통차와 왕실에서 즐긴 개성 약과, 잣박산, 검은깨 다식을 정성스레 담아 제공했다. 당시 이 행사는 인터넷 사이트에서 예매 시작 1분 만에 티켓이 매진될 만큼 큰 화제를 모았다.

또한 같은 해부터 2년에 걸쳐 LG생활건강이 후원한 ‘대한제국 황실 의복 복제 사업’도 올해 결실을 거뒀다. 금박, 염색, 직조 등 각 분야 장인 12명이 함께한 이 사업으로 대한제국 마지막 황태자비인 영친왕비(이방자 여사)가 실제로 착용한 동절기 ‘당의’ 한 점을 원본과 똑같이 복제했다. 이로써 진품 전시로 인한 의복 훼손 가능성을 줄이면서도, 구한말 궁중 복식의 아름다운 모습을 대중에게 그대로 선보일 수 있게 됐다.

아울러 지난 달에는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 경주에 더후 브랜드 전시 공간을 꾸몄다. 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총리, 미국 패션 디자이너 니키 힐튼 등 글로벌 명사들이 직접 이 전시장을 방문해 나전칠기 등 한국 전통 공예를 체험했다.

LG생활건강 관계자는 “국가유산 지킴이라는 사명감을 가지고 궁중 문화를 비롯한 우리 국가유산 보호 활동을 꾸준히 실시해왔다”며 “단순히 유물의 보존뿐만 아니라 한국 전통 문화의 지속 가능성을 확보하는 차원에서 활동 방향성을 늘 고민하고 차별적인 고객가치를 제공하겠다”고 말했다.