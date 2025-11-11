美 해병대 250회 생일… 트럼프 “韓에서 공산주의와 싸워”

백악관 집무실에서 장병들과 사진 찍으며 격려

인천상륙작전, 장진호 전투 등 韓과 깊은 인연

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해병대 창설 250주년을 축하하며 한국에서의 활약상을 거론했다.

10일(현지시간) 백악관에 따르면 미 해병대는 1775년 11월 10일 필라델피아에서 창설됐다. 영국 식민지이던 미국 13개주(州)가 국왕의 폭정에 항거해 독립을 선포하고 영국군과의 전쟁에 돌입하기 꼭 1년 전의 일이다. 오는 2026년 7월 4일은 미국이 영국으로부터 독립을 선언한지 꼭 250주년이 되는 날이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(가운데 의자에 앉아 있는 인물)이 10일(현지시간) 미 해병대 창설 250주년을 기념해 백악관 집무실에서 해병대 장병들과 기념촬영을 하고 있다. SNS 캡처

트럼프는 ‘미합중국 해병대 창립 250주년 기념일’이란 제목의 성명서에서 “2세기 반 동안 미국의 용기, 규율, 단결을 보여주는 살아있는 힘으로 서 있다”는 말로 해병대에 찬사를 바쳤다. 이어 “해병대는 우리 공화국의 탄생기부터 현대의 여러 도전에 이르기까지 항상 어떤 임무도 완수하고, 어떤 해안도 방어하며, 어떤 적도 물리칠 수 있다는 점을 증명해 왔다”고 강조했다.

구체적으로 트럼프는 독립전쟁, 제1차 세계대전, 제2차 세계대전, 6·25 전쟁, 베트남 전쟁, 걸프 전쟁 및 이라크 전쟁에서 해병대가 세운 공로를 나열했다. 그는 “미 해병대가 한국에서 공산주의와 맞서 싸웠다”고 밝혔는데 바로 6·25 전쟁을 언급한 것이다.

미 해병대는 6·25 전쟁 초반인 1950년 9월 인천상륙작전에서 맹활약을 펼쳤다. 당시 미 해병 1사단을 실은 2진이 일본 고베에서 출항해 인천 앞바다까지 이동한 뒤 상륙작전에 나설 전체 함대와 합류했다. 미군이 주축이 된 유엔군의 선봉으로 인천에 상륙한 미 해병 1사단은 이후 서울을 수복하고 북한군을 38선 이북으로 몰아내는 데 결정적 역할을 했다.

미국 버지니아주 콴티코 국립해병대박물관에 있는 장진호 전투 기념비. ‘장진’(JANGJIN) 뒤에 괄호 하고 ‘초신’(CHOSIN)을 병기한 점이 눈에 띈다. 세계일보 자료사진

1950년 11월 27일 시작해 12월 10일까지 14일간 이어진 장진호 전투는 미 해병대와 뗴려야 뗄 수 없는 관계다. 북진하던 미 해병 1사단이 함경남도 개마고원 남쪽 장진호 부근에 매복해 있던 중공군의 기습 공격을 받으며 전투가 시작됐다. 미 해병대는 영하 30도의 혹한 속에 중공군과 사투를 벌인 끝에 포위망을 뚫고 안전한 곳으로 이동할 수 있었다. 당시 미군 등 유엔군이 사용한 지도에는 장진(長津)이 일본식 발음인 ‘초신’(Chosin)으로 표기돼 있었는데, 장진호 전투에서 살아남은 미 해병대 소수정예 병력은 오늘날에도 ‘초신 퓨(Few)’로 불린다.

1995년 7월 미 수도 워싱턴에 들어선 6·25 전쟁 참전 기념 공원은 미군 병사 19명을 형상화한 조각상으로 유명하다. 한반도라는 낯선 공간에서 극도의 긴장감과 공포심에 사로잡힌 채 행군하는 19명 가운데 육군이 14명, 해군·공군이 각 1명씩이고, 나머지 3명은 해병대원이다. 미 해병대가 육군 다음으로 많은 인원을 한국에 보냈음을 알 수 있다.