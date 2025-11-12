삼성전자서비스 ‘에어컨 AS’ 원년 1위

삼성전자서비스가 ‘2025 한국서비스품질지수(KS-SQI)’에서 올해 신설된 ‘에어컨 사후관리(AS)’ 부문 원년 1위 기업에 선정됐다고 11일 밝혔다.
삼성전자서비스는 한국서비스품질지수 조사에서 가전 AS 부문 21회로 역대 최다 1위, 컴퓨터 및 휴대전화 AS 부문 각각 24년, 22년 연속 1위 기록을 이어가고 있다.
올해 처음 도입된 에어컨 AS 부문은 서비스 수요가 가장 많은 지난 7~9월 조사가 진행됐다. 삼성전자서비스는 조사에서 △서비스 전문성 △서비스 이용 편리성 △친절한 고객 응대 △사회적 가치 실현 등 주요 항목에서 업계 최고 점수를 받았다. 특히 삼성전자 에어컨의 인공지능(AI) 기술이 서비스에 접목되며 고객의 불편을 예방하고 사용자의 편의성을 높인 부분에서 호평을 받았다.
韓서비스품질지수 부문 신설
AI기술 접목 편의성 높여 호평
AI기술 접목 편의성 높여 호평
