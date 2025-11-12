삼성전자서비스 ‘에어컨 AS’ 원년 1위

韓서비스품질지수 부문 신설

AI기술 접목 편의성 높여 호평

삼성전자서비스가 ‘2025 한국서비스품질지수(KS-SQI)’에서 올해 신설된 ‘에어컨 사후관리(AS)’ 부문 원년 1위 기업에 선정됐다고 11일 밝혔다.



삼성전자서비스는 한국서비스품질지수 조사에서 가전 AS 부문 21회로 역대 최다 1위, 컴퓨터 및 휴대전화 AS 부문 각각 24년, 22년 연속 1위 기록을 이어가고 있다.



올해 처음 도입된 에어컨 AS 부문은 서비스 수요가 가장 많은 지난 7~9월 조사가 진행됐다. 삼성전자서비스는 조사에서 △서비스 전문성 △서비스 이용 편리성 △친절한 고객 응대 △사회적 가치 실현 등 주요 항목에서 업계 최고 점수를 받았다. 특히 삼성전자 에어컨의 인공지능(AI) 기술이 서비스에 접목되며 고객의 불편을 예방하고 사용자의 편의성을 높인 부분에서 호평을 받았다.