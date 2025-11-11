[유통소식] 한국필립모리스, 아이코스 일루마 i 한정판 ‘셀레티 에디션’ 완판 外

한국필립모리스가 이탈리아의 대표 디자인 브랜드 ‘셀레티’와 함께 선보인 한정판 컬렉션 ‘아이코스 일루마 i 셀레티 에디션’이 출시 일주일 만에 전량 판매됐다. 배상면주가의 한국술 큐레이션 서비스 홈술닷컴은 5주년 감사이벤트를 연다. 국순당이 국내 최초로 산업화에 성공한 양조전용쌀인 설갱미 2025년 햅쌀 수매에 나선다. 생활문화기업 LF의 효과 우선주의 비건 뷰티 브랜드 ‘아떼(athe)’가 홀리데이 시즌을 맞아 ‘어센틱 립 글로이 밤’의 신규 컬러를 출시한다.

◆ 한국필립모리스, 아이코스 일루마 i 한정판 ‘셀레티 에디션’ 완판

아이코스 일루마 i 한정판 컬렉션 '아이코스 일루마 i 셀레티 에디션'.한국필립모리스 제공

한국필립모리스는 이탈리아의 대표 디자인 브랜드 ‘셀레티’와 함께 선보인 한정판 컬렉션 ‘아이코스 일루마 i 셀레티 에디션’이 출시 일주일 만에 전량 판매됐다고 11일 밝혔다.

이 에디션은 지난 10월 28일부터 아이코스 클럽 플래티넘 및 골드 회원을 대상으로 사전 판매됐으며, 30일부터는 아이코스 닷컴을 비롯해 전국 아이코스 직영 매장에 공식 출시됐다. 사전 판매 첫날부터 폭발적인 반응을 얻었으며, 특히 프라임 모델의 경우 출시 당일 완판되는 기록을 세우며 인기를 입증했다.

셀레티 에디션은 블랙과 골드 컬러, 그리고 셀레티 특유의 패턴을 적용해 기존의 틀을 벗어난 세련된 디자인과 취향에 따라 조합 가능한 한정판 액세서리로 차별화된 소장 가치를 선사했다. 세계적으로 주목받는 디자인 브랜드 셀레티와의 협업을 통해 차별화된 감각과 창의성이 더해져, 소비자들의 높은 관심과 호응을 얻었다.

이번 에디션은 아이코스가 국내 시장에서 구축한 강력한 브랜드 영향력과 아이코스 한정판에 대한 소비자들의 높은 기대감을 다시 한번 보여줬다. 실제로 아이코스는 지난 4월 미네라(MINERA) 에디션을 비롯해 네온(NEON), 스티브 아오키(Steve Aoki) 등 다양한 한정판 에디션을 선보이며 스타일과 기술이 조화된 브랜드 정체성을 지속적으로 강화해왔다. 이번 셀레티 에디션 역시 출시 직후 단기간 내 완판되며, 한정판 전략의 성공을 이어갔다.

한국필립모리스 관계자는 “셀레티 에디션의 완판은 단순한 판매 성과를 넘어, 소비자들이 브랜드가 추구하는 감성과 가치를 직접 경험하고 공감했다는 점에서 의미가 깊다”며 “앞으로도 혁신적인 기술과 디자인을 접목한 다양한 제품으로 아이코스의 브랜드 가치와 소비자 경험을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

(아이코스 일루마 i 한정판 컬렉션 ‘아이코스 일루마 i 셀레티 에디션’ = 한국필립모리스 제공)

◆ 배상면주가, 홈술닷컴 5주년 감사 이벤트

배상면주가의 한국술 큐레이션 서비스 홈술닷컴은 5주년 감사이벤트를 열고 30일까지 다양한 혜택을 제공한다고 11일 밝혔다.

홈술닷컴에서는 5주년을 기념해 5가지 혜택을 준비했다. 먼저, 지난 5년간 인기 제품 다섯 품목을 골라 초특가로 제공하는 Big5 패키지를 내놨다.

느린마을 막걸리 5병, 복분자음 미니어처 패키지는 26%, 느린마을 막걸리 한번더 2병과 브랜드잔 패키지는 30%, 느린마을 소주21 2병과 장군잔 패키지는 27%, 산사춘 5병과 나비잔 세트는 29%, 호감 3병과 빙탄복 3병, 미니와인잔을 묶은 패키지는 30% 할인된 가격에 판매한다.

또한 전품목을 5%에서 최대 30%까지 할인 판매하며 이벤트 기간내 누적 10만원 이상 구매시 5% 적립쿠폰과 무료배송쿠폰을 증정한다. 신규 회원 가입시 5천원 할인 쿠폰도 준다. 기간은 11월 12일 오전 10시부터 17일 오전 10시까지이며, 준비 물량 소진시 조기 종료될 수 있다.

배상면주가 관계자는 “홈술닷컴 5주년을 맞아 고객에게 감사의 뜻을 전하고자 5주년 감사 이벤트를 기획하게 됐다.”며 “앞으로도 다양한 한국술을 알리고 소비자가 손쉽게 한국술을 구매할 수 있는 온라인 채널로 성장하겠다.”는 포부를 밝혔다.

◆ 뉴질랜드 소비뇽블랑 ‘쉴드’ 6종, GS25 입점

수입주류 유통기업 니혼슈코리아는 뉴질랜드 가성비 와인 ‘쉴드(SHEiLD)’ 6종이 11월부터 편의점 GS25에 정식 입점했다고 밝혔다.

이번 입점으로 쉴드의 6종 라인업, 소비뇽 블랑(Sauvignon Blanc, 750mL, 3만원대), 샤르도네(Chardonnay, 750mL, 3만원대), 리슬링(Riesling, 750mL, 3만원대), 알바리뇨(Albariño, 750mL, 3만 원대), 피노 그리(Pinot Gris, 750mL, 2만원대), 피노 누아(Pinot Noir, 750mL, 3만원대)를 스마트오더를 통해 전국 GS25와 GS THE FRESH 매장에서 만날 수 있다.

입점을 기념해 대표상품 ‘쉴드 소비뇽 블랑’을 포함한 6종 상품은 품목별로 최대 30% 이상 할인 판매한다. 카카오톡 선물하기로도 구매할 수 있다.

니혼슈코리아는 이번 GS25·GS THE FRESH·카카오톡 선물하기 입점을 계기로 ‘가성비(가격대비 성능) 프리미엄’ 입지를 강화하고, 유통 채널 확장으로 인지도를 확대할 계획이다.

쉴드 와인의 대표 화이트 2종인 소비뇽 블랑과 샤르도네는 데일리 와인으로 마시기 좋다. ‘쉴드 소비뇽 블랑’은 연한 레몬-그린 컬러에 열대과일과 감귤류, 파인애플의 향이 특징이다. ‘쉴드 샤르도네’는 황금빛 색감에 구운 헤이즐넛과 복숭아, 잘 익은 감귤류 향이 난다.

‘쉴드 소비뇽 블랑’은 뉴질랜드 천혜 자연을 담아낸 와인으로 알려져 있다. 세계적인 와인 커뮤니티 비비노(VIVINO)에서도 4.2점(5.0 만점)을 받았다. 동급 뉴질랜드 소비뇽 블랑과 비교해도 평점이 높다. 와인 유튜브 채널중 세계 최다 구독자를 보유한 ‘와인 킹(Wine King)’은 “프랑스 쌍세르 와인에서 볼 수 있는 섬세함을 지닌 와인”이라며 “2만원대에서 권할 만한 소비뇽 블랑 중의 하나로, 뉴질랜드 소비뇽 블랑의 표본 와인”이라고 호평했다.

쉴드 리슬링은 세계적인 와인 평론가 제임스 서클링(James Suckling)으로부터 95점을 받았다. 뉴질랜드 리슬링 와인으로는 이례적인 최고 점수다. 제임스 서클링은 “강렬한 미네랄리티와 라임 향, 생생한 에너지와 길이감이 특징으로 뉴질랜드에서 만나는 독일 리슬링의 정수를 보여준다”라고 평했다.

니혼슈코리아 관계자는 “평소 좋아하는 와인을 쉽고 편하게 즐기고자 하는 수요에 맞춰 판매망을 확대하고 있다”라며 “프리미엄 뉴질랜드 소비뇽 블랑 스타일의 정석을 보여주는 쉴드 와인이 GS25 입점으로 긍정적인 반응을 얻을 것으로 기대한다”라고 전했다.

◆ 국순당, 백세주 양조전용쌀 설갱미 2025년 햅쌀 수매 나서

국순당이 국내 최초로 산업화에 성공한 양조전용쌀인 설갱미 2025년 햅쌀 수매에 나선다고 11일 밝혔다.

설갱미는 일반 벼 보다 상대적으로 늦게 수확한다. 설갱미는 미세한 구멍이 많아 양조 가공성이 뛰어나며 단백질 함량이 낮고 유리당과 필수 아미노산 함량이 높아 술 빚기에 적합하고 술맛이 부드럽고 깔끔하다.

설갱미는 농촌진흥청 국립식량과학원에서 1991년 육성을 시작해 2001년 등록한 품종이다. 술을 빚는데 사용되는 쌀로 개발된 것은 아니었으나, 향이 뛰어나고 미세한 구멍이 많아 쉽게 부수어지는 특성으로 술 제조용으로 연구하게 됐다.

국순당은 농촌진흥청과 2002년부터 전통주의 품질향상 및 규격화를 위해 설갱미를 주조용 쌀로 활용하기 위한 공동 연구에 착수, 2007년에 제품 개발을 완료했다.

국순당은 2008년부터 설갱미를 원료로 술빚기를 본격화해 백세주를 설갱미로 빚기 시작했다. 2008년부터 올해까지 약 1만 4천 톤을 수매해 술빚기에 사용했다.

이번 수매하는 설갱미는 국순당 본사와 양조장이 위치한 청정지역인 강원도 횡성지역의 농가와 약속재배를 통해 재배했다. 국순당은 특수미의 경우 판로가 확보되지 않으면 농민들이 마음 놓고 재배할 수 없는 현실을 고려해 설갱미를 농가와 약속 재배를 통해 공급받고 있다.

설갱미의 약속 재배는 농민에게는 안정적인 수익을 제공하고 국순당은 품질 좋은 원재료를 공급받을 수 있어 농촌과 기업이 상생할 수 있는 모범적인 모델로 평가받고 있다. 국순당은 설갱미 개발 및 약속재배로 농가 소득 증대 이바지한 공로를 인정받아 ‘제 1회 상생협력 경연대회’ 우수사례로 장관상을 수상했다.

백세주는 우리나라 전통주 시장을 개척한 제품이다. 고려시대 명주인 백하주의 제법인 생쌀발효법을 복원해 개발했고, 조선시대 실학서 지봉유설에 나오는 이야기에서 착안한 제품명으로 우리의 역사와 문화가 담긴 술이다.

백세주는 정부에서 선정하는 ‘우수문화상품’에 주류업계 최초로 지정된 술로 우리나라 대표 문화상품으로 인정받고 있다. 지난해 전면 리브랜딩을 단행해 적절한 산뜻함과 깔끔한 감칠맛이 어우러져 함께 즐기는 음식 맛을 더욱 돋아주게 개선한 이후 MZ세대에게 인기를 끌고 있다. 현재 중국, 미국, 일본 등 총 60여 개국에 수출돼 세계에 우리 술을 알리며 우리 쌀 수출 효과도 거두고 있다.

국순당 관계자는 “국순당이 국내 최초의 양조용 쌀인 설갱미를 산업화하는 과정에 기술적 어려움과 농가 설득 등 많은 어려움이 있었으나 이를 극복하고 술도 음식인 만큼 좋은 원료를 써야 한다는 신념으로 국내 양조 전용쌀 시장을 개척하고 있다”라며 “올해도 어려운 여건 속에서도 설갱미 재배에 고생해 주신 재배농가 여러분께 감사드린다”라고 소감을 밝혔다.

◆ 삼성물산 패션 SSF샵, 블랙 프라이데이 프로모션 진행

삼성물산 패션부문이 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 연중 최대 쇼핑 혜택을 제공하는 'SSF 블랙 프라이데이' 프로모션을 진행한다.

SSF샵은 블랙 프라이데이 기간 동안 매일 오전 10시부터 다음날 오전 9시 59분까지 그날의 슈퍼브랜드딜을 진행한다.

10일 프로모션 시작과 함께 메종키츠네와 아미의 슈퍼브랜드딜이 시작되며, 삼성물산 패션부문이 운영하는 빈폴, 에잇세컨즈, 구호, 준지, 자크뮈스, 띠어리, 비이커 등 주요 브랜드가 순차적으로 참여한다. 또한, COS, 리바이스, 오니츠카 타이거, 말본골프, JAJU, UGG, 풋조이, 커버낫 등 다양한 입점 브랜드도 특별한 할인 혜택을 제공한다.

SSF샵은 매일 오전 10시와 오후 6시를 기점으로 진행하는 타임딜(데이딜, 나이트딜)을 통해 매일 새로운 카테고리의 여러 브랜드를 만날 수 있는 특가 이벤트도 진행한다. 데이딜과 나이트딜에는 갤럭시, 란스미어, 구호플러스, 토리버치, 샌드사운드, 핏플랍 등 다양한 국내·외 브랜드들이 참여한다.

타임딜 시간과 동일하게 매일 오전 10시와 오후 6시에는 선착순 1,000명에게 발급 당일 사용 가능한 20% 할인 쿠폰을 지급하며, SSF샵을 방문하는 모든 고객은 매일 오전 10시 기준으로 5%에서 최대 80%까지 할인 가능한 랜덤 쿠폰을 받을 수 있다.

SSF 블랙 프라이데이 기간 동안 누적 구매금액이 20만원 이상인 고객에게는 응모자에 한해 구매금액별 5%에서 10%, 최대 10만원을 페이백으로 지급할 계획이다.

SSF샵은 쇼핑의 재미를 더할 이벤트도 진행한다. 매일 블랙 프라이데이와 관련된 OX 퀴즈를 통해 SSF샵에서 사용 가능한 퍼플 코인을 지급하고, 구매 이력이 있는 고객이 참여 가능한 응모 가능한 경품 추첨 게임이 준비되어 있다. 럭셔리 브랜드 상품과 가전제품, 10g 골드바 등을 경품으로 지급하는 래플 이벤트도 마련했다.

삼성물산 패션부문 온라인영업사업부장 김동운 상무는 "가을·겨울 시즌을 맞아 쇼핑을 준비하는 고객들을 위해 연중 가장 큰 행사인 블랙 프라이데이를 준비했다"면서 "우리나라를 대표하는 프리미엄 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵은 앞으로도 소비자들에게 즐거운 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 계속 노력할 것"이라고 말했다.

◆ 이랜드 로엠, 25FW 코트 판매 호조

로엠 제공

이랜드월드는 자사가 전개하는 여성복 브랜드 로엠(ROEM)의 2025 FW(가을·겨울) 코트가 출시 초반부터 판매 호조를 기록하고 있다고 11일 밝혔다.

로엠은 가수 츄(CHUU)와 함께한 2025 FW(가을·겨울) 시즌 윈터 캠페인을 지난달 20일 공개한 이후, 지난 10일까지의 기준 코트 상품군 매출이 전년 동기대비 약 5배 급증했다.

로엠 측은 츄를 모델로 기용해 브랜드가 추구하는 '사랑스러운 로맨티시즘'을 영한 느낌의 캠페인으로 선보인 것이 긍정적인 반응을 이끌어내고 있다고 설명했다. 코트는 로엠의 노하우가 집약된 대표 상품으로 브랜드 론칭 이후 누적 64만 장 판매를 돌파했다.

이번 시즌 메인 아이템인 '벨티드 맥 코트'는 로엠의 시그니처 핸드메이드 울 코트다. 따뜻하면서 경량감을 동시에 갖춘 울 소재로 제작됐으며, 이번 시즌에는 전작대비 여유로운 실루엣에 부드러운 터치감을 느낄 수 있다. 탈착 가능한 비조 디테일이 적용돼 세련된 코트 스타일링을 연출할 수 있다.

'카라 벨티드 미디 코트'는 올 시즌 로엠에서 새롭게 출시한 유형이다. 25FW 시즌 고객 수요가 높은 '하프' 기장으로 출시돼 운전할 때, 대중교통을 이용할 때에도 편안하게 착용 가능하다. 울이 함유된 소재의 핸드메이드 코트로 부드럽고 포근한 텍스처가 특징이다.

이랜드 로엠 관계자는 "직장인의 하루를 표현한 25FW 코트 상품이 고객에게 큰 호응을 얻고 있다”고 말하며, "30년 넘게 축적된 로엠만의 코트 제작 노하우와 매 시즌 고객 목소리 반영한 개선 작업을 통해 감도 높은 코트를 지속 선보일 것”이라고 말했다.

◆ 루이 비통, 신세계백화점 본점에 체험형 매장 오픈

루이 비통이 오는 29일, ‘LV 더 플레이스 서울, 신세계 더 리저브’ 내에 ‘루이 비통 비저너리 저니 서울’을 오픈한다.

‘루이 비통 비저너리 저니 서울’에서는 매장과 문화 체험형 공간 ‘비저너리 저니 서울’, ‘르 카페 루이 비통’, 초콜릿 숍 ‘르 쇼콜라 막심 프레데릭 앳 루이 비통’, 그리고 레스토랑 ‘제이피 앳 루이 비통’을 6개 층에 걸쳐 만나볼 수 있다.

루이 비통은 건축적 랜드마크이자 여행의 탐구이기도 한 ‘비저너리 저니’를 상하이와 방콕에서 성공적으로 선보인 데 이어 서울에서 200점이 넘는 작품을 통해 루이 비통의 경험적 세계를 더욱 확장한다.

또한, ‘루이 비통 비저너리 저니 서울’에서는 루이 비통의 시그니처 스타일을 기반으로, 한국의 아름다운 전통과 문화에서 영감을 받아 탄생한 캡슐 컬렉션이 출시된다. 해당 컬렉션은 남성 및 여성 레디 투 웨어, 레더 굿즈, 워치 & 주얼리, 슈즈, 향수, 뷰티 등 카테고리별 공간에서 만나볼 수 있다.

특히 루이 비통은 2026년 모노그램 탄생 130주년을 맞이해 끊임없이 새롭게 재해석되면서도 영원한 상징성을 지닌, 과거, 현재, 그리고 미래의 아이콘 모노그램의 본질에 경의를 표한다.

‘루이 비통 비저너리 저니 서울’의 문화 체험형 공간과 카페, 초콜릿 숍, 그리고 레스토랑은 11월 11일부터 공식 웹사이트를 통해 사전 예약 일정이 확인 가능하다.

◆ 소노아임레디, 겨울방학 맞아 미국 등 12개 지역 영어캠프 참가자 모집

소노스테이션의 토탈 라이프케어 서비스 브랜드 소노아임레디는 다가오는 겨울방학을 맞이해 미국, 유럽, 아시아 등 세계 12개 지역으로 떠나는 ‘2026 겨울방학 영어캠프’ 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다.

이번 영어캠프는 내년 1월 5일부터 △미국 LA·버지니아·샌디에이고·메릴랜드 △영국 △사이판 △뉴질랜드 △캐나다 △싱가포르&말레이시아 △필리핀 △제주도 등 총 12곳에서 운영되며, 캠프 별로 신청 가능한 학년과 일정, 프로그램이 달라 조건에 맞춰 원하는 지역을 선택하면 된다.

대표적인 캠프 중 하나인 미국 동부 지역의 메릴랜드 캠프는 초등학교 4학년생부터 고등학교 1학년생 대상으로 진행되며, 해당 캠프에서 참가 학생들은 현지 홈스테이 가정에 머물며 미국 명문학교에서 4주간 정규 수업을 받는다. 또한 뉴욕과 워싱턴 D.C. 투어를 통해 역사적 명소 및 주요 기관을 탐방하고, 아이비리그 대학 방문 프로그램을 통해 진로 탐색의 기회도 제공된다.

이어 싱가포르&말레이시아 캠프에서는 호텔 및 리조트형 숙소에서 원어민 전문 교사가 소규모 맞춤 수업을 진행하며, 유니버셜 스튜디오, 마리나베이샌즈, 어드벤처코브 등 다양한 랜드마크 관광 프로그램이 포함되어 있다.

이 외에도 유럽 캠프에서는 4박 5일간의 서유럽 탐방 프로그램을 즐길 수 있고, 미국 서부 캠프는 매주 토요일 진행되는 LA 필드트립 프로그램이 제공되는 등 지역별 특화된 문화체험 기회도 주어져 어학 실력과 함께 견문을 넓힐 수 있다.

소노아임레디는 이번 겨울방학 영어캠프 오픈 기념으로 11월 28일까지 ‘레디캐시’를 사용해 결제하는 회원들에게 얼리버드 할인 혜택을 제공한다. 레디캐시는 미리 낸 상조 납입금의 일부를 현금처럼 사용하는 소노아임레디의 결제 수단으로, 회원은 납입금의 전액 또는 원하는 만큼의 일부를 활용해 결제할 수 있다.

상세한 일정은 소노아임레디 공식 홈페이지에서 확인 가능하며 마감 기간은 오는 12월 31일까지다. 고객센터를 통해 상세 상담을 받은 후 캠프 확정, 잔금 납입, 출국 준비까지 원스톱 서비스로 지원받을 수 있다.

소노스테이션 관계자는 “최근 조기 어학연수에 대한 학부모들의 관심이 높아지면서, 실질적인 언어 습득과 함께 글로벌 문화 이해를 제공하는 영어캠프 상품이 인기를 얻고 있다”라고 전했다.

◆ “립 컬러로 완성하는 연말 스타일링”…LF ‘아떼’, ‘어센틱 립 글로이 밤’ 홀리데이 한정판 출시

생활문화기업 LF의 효과 우선주의 비건 뷰티 브랜드 ‘아떼(athe)’는 홀리데이 시즌을 맞아 ‘어센틱 립 글로이 밤’의 신규 컬러를 출시한다고 11일 밝혔다.

‘어센틱 립 글로이 밤’은 스킨케어링 성분을 기반으로 립글로즈 특유의 고광택을 살린 립밤으로, 지난해 9월 론칭 이후 누적 판매 20만 개를 돌파하며 아떼의 대표 아이템으로 자리잡았다.

아떼는 고객의 높은 호응에 힘입어 10번째 컬러 '뉴디(newdy)'와 한정판 컬러 '소이 모브(soy mauve)'를 새롭게 선보인다.

두 색상 모두 누드톤 기반으로, 화려한 연말 스타일링에 어울리는 자연스러운 메이크업을 완성해 준다. 아떼는 앞서 누드 컬러 ‘메이’(5호) 출시 당시 관련 숏폼 영상 조회수가 100만 회를 돌파하는 등 누드립에 대한 고객 선호를 확인한 바 있다.

‘뉴디’는 붉은기를 최소화하면서도 창백하지 않은 살구빛의 누드 컬러로, 웜톤은 물론 미지근한 컬러감으로 쿨톤 피부에도 자연스럽게 어울린다. 2000년대 드라마 여주인공의 청순함부터 MZ세대가 선호하는 내추럴한 분위기까지 폭넓게 연출이 가능하다.

한정판으로 선보이는 ‘소이 모브’는 soy(두유)와 mauve(연한 자주색)의 조합으로, 은은한 모브핑크에 두유를 섞은 듯한 부드러운 누드립을 표현한다. 해당 컬러는 치크 제품 ‘글로이 팁 치크’로도 출시된다. 스킨케어링 성분을 85% 이상 함유해 입술과 볼에 두드려 사용하면 촉촉한 광택감을 더할 수 있다.

홀리데이 시즌을 기념해 한정판 패키지 디자인도 선보인다. 기존 캡의 베이지 핑크 대신 눈을 연상시키는 화이트와 누디 핑크를 적용하고, 본품에는 실버 포인트를 더해 한층 세련된 무드를 완성했다.

신제품은 14일까지 지그재그에서 단독 선공개된다.

LF 아떼 관계자는 “립 제품에 대한 꾸준한 관심에 보답하고자 홀리데이 메이크업과 어울리는 신제품을 준비했다”며 “한정판 컬러와 패키지, 기프트 박스까지 다채로운 구성으로 따뜻하고 반짝이는 연말을 완성해 보시길 바란다”고 말했다.

◆ 스킨1004, 중국 앰버서더로 배우 '청레이' 발탁…현지 접점 넓힌다

원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004는 중국 배우 ‘청레이(丞磊)’를 현지 앰버서더로 발탁하고 캠페인을 전개한다고 11일 밝혔다. 이번 캠페인은 중국 내 브랜드 인지도와 영향력 강화를 목표로 3개월간 온·오프라인에서 진행된다.

청레이는 드라마와 영화 등에서 활약 중인 중국의 대표 신예 배우로, 젊은 세대를 중심으로 인기를 얻고 있다. 건강하고 자연스러운 이미지가 스킨1004의 핵심 가치인 ‘자연 유래 마다가스카르산 센텔라’와 어우러져 소비자와의 감정적 유대를 강화할 것으로 기대된다.

발표 직후 중국 최대 SNS 웨이보에서 ‘연예인 협업 트렌드’ 실시간 검색어 9위에 오르며 현지 인기를 입증했다. 이어 지난 1일 진행한 틱톡 브랜드 생방송에서는 구매 고객을 대상으로 청레이 굿즈 증정 이벤트를 진행했으며, ‘마다가스카르 센텔라 앰플’, ‘마다가스카르 센텔라 퀵 카밍 패드’ 등 주요 제품이 높은 판매고를 올렸다. 그 결과 생방송 운영 이래 단일 최고 매출을 기록하며 유의미한 성과를 거뒀다.

스킨1004는 청레이와의 현지 캠페인을 통해 연말까지 화보, 영상, 생방송 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다. 이번 협업을 계기로 중국 시장 내 브랜드 입지를 고도화하고 글로벌 인지도 확장을 가속화할 방침이다.

곽인승 크레이버 CBO 겸 스킨1004 브랜드 부문 대표는 “청레이의 깨끗하고 신뢰감 있는 이미지가 스킨1004의 브랜드 철학과 부합해 중국 앰버서더로 발탁하게 됐다”며 “청레이의 현지 영향력을 기반으로 중국 내 뷰티 고관여자와의 접점을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

(스킨1004 중국 앰버서더 ‘청레이’ 캠페인 이미지)