AI 빅3 도약 ‘인재·전력·규제’ 삼각파고 극복에 달렸다 [심층기획-엔비디아발 AI 혁명]

<하> AI 국가전략 완성 위한 과제들



고숙련 인력 해외 유출 주요 리스크

美·中보다 열악한 처우 등 개선 시급

데이터 학습 위한 규제 완화도 필요



GPU 확보는 시작… 전력 공급 관건

26만장 가동 땐 소형 발전소급 소비

“국가 총동원 수준으로 과제 해결을”

그래픽처리장치(GPU)는 인공지능(AI) 산업에서 ‘필수재’이지만 GPU가 있다고 해서 글로벌 AI 경쟁에서 ‘승리’를 보장하진 않는다. ‘돈이 많다고 GPU를 살 수 있는 시대’가 아닌 지금, 한국이 장기적으로 글로벌 AI 경쟁에서 생존하려면 GPU를 대량 확보하는 것 외에 전력 인프라 확충, 인재 양성, AI 인식 제고 등 수많은 과제를 속도감 있게 해결해야 한다고 전문가들은 조언했다.



명실상부한 ‘AI 3대 강국’으로 자리 잡으려면 GPU 확보는 데이터센터 등 인프라 못지않게 AI 기술 개발과 고도화를 위한 우수 인재를 충분히 확보하는 게 중요하다. 하지만 AI 분야를 비롯한 과학기술 인재가 미국 등 해외로 나가 잘 돌아오지 않은 지가 오래됐다.



11일 세계일보가 입수한 경제협력개발기구(OECD)와 한국노동연구원(KLI)의 ‘AI와 한국의 노동시장’ 보고서도 한국 AI 산업의 위험 요소 중 하나로 ‘인재 유출’을 꼽았다. 보고서는 한국은 1950년대부터 숙련된 전문직 인력 유출을 경험했고, 최근에는 AI 인재가 더 높은 생활 수준과 더 나은 취업 기회를 위해 한국을 떠난다고 지적했다. 인재들을 떠나게 한 요인으로 OECD 국가보다 긴 근무시간과 상대적으로 낮은 임금이 꼽혔다. 보고서는 국경을 넘나드는 이직이나 이민절차가 예전보다 수월해진 것도 고숙련 인력 유출을 심화시켰다고 분석했다.



정부가 최근 AI 산업 전문인력 양성을 위해 장학제도 확대와 해외 우수 인재 유치 프로그램 등 다양한 지원책을 내놓은 배경이다. 하지만 AI 양강인 미국과 중국에 비해 투자 규모와 연구인력 처우, 연구개발 인프라 등 많은 면에서 인재 유출을 줄이고 유입을 확대하기까진 역부족이란 평가가 상당하다. 초대 AI안전연구소장인 김명주 서울여대 교수(정보보호학)는 세계일보와 통화에서 “중요한 건 전문인력 양성과 AI 활용 시 국민의 의식 향상”이라며 “특히 우리나라는 인구가 감소하고 정보기술(IT) 분야로 우수한 인력이 잘 오지 않는 게 큰 문제”라고 말했다.

AI 발전을 위한 제도 개선도 서둘러야 한다는 지적이다. 특히 다양한 분야에서 AI 산업이 빠르게 성장하도록 뒷받침할 규제 완화 특례가 필요하다는 것이다. 같은 맥락에서 AI에 쓰이는 데이터에 대해 정보주체의 동의와 목적 내 활용, 열람·정정·삭제권 등을 보장한 개인정보보호법(PIPA)도 좀 더 세밀하게 다듬어야 한다는 의견이 제기된다. AI에 쓰이는 데이터에 대해 정보주체의 동의, 목적 내 활용, 열람·정정·삭제권 등을 보장하고 있다.



최경진 가천대 교수(법학)는 “바이오 정보나 저작물 등을 일정 조건하에서 쓸 수 있게 해주는 방식처럼, 기존의 안전 틀을 훼손하지 않는 선에서 AI가 양질의 데이터를 학습할 수 있도록 단기적으로 규제를 풀어주는 조치가 필요하다”며 “글로벌 AI 업체들은 이미 데이터를 사서 쓰는 시대가 됐고 점점 세계적으로 AI 규제가 강화될 확률이 높아서 그 전에 데이터를 확보해야 한다”고 강조했다.



최병호 고려대 AI연구소장도 “GPU 확보는 시발점일 뿐이며 국가 총동원에 가까운 수준으로 관련 규제를 모두 풀고 새 시스템을 만드는 모든 과제를 동시다발적으로 해결해야 한다”고 했다.

엔비디아 GPU 26만장이 들어온다고 해도 가동에 필요한 막대한 전력을 어떻게 무리 없이 공급할지도 큰 숙제다.



유범재 한국과학기술연구원(KIST) 지능로봇연구단 책임연구원은 “GPU 하나가 소비하는 전력이 막대하기 때문에 26만장을 가동하려면 소형 발전소 규모의 전력이 필요하다”며 “동시에 발생하는 엄청난 열을 식힐 냉각시스템 구축도 중요한 이슈”라고 했다.



정부와 한국전력공사는 2030년까지 AI 기반 전력 수요가 최소 4기가와트(GW)를 초과할 것으로 전망했다. 이는 현재 수도권 전체 전력 소비의 약 8∼10%에 해당하는 수준이며, 올해 AI 전력 수요(600㎿)의 7배 수준이다. 이 전력은 대부분 GPU와 냉각설비 구동에 쓰인다. 유승훈 서울과학기술대 교수(에너지정책학)는 “현 정부는 재생에너지로 전력을 공급하겠다는 입장이지만, 24시간 항시 학습이 필요한 데이터센터의 안정적 수요를 맞추기 어렵다는 한계가 명확하다”며 제도적 보완책을 주문했다.



AI 양강인 미국, 중국과의 격차를 좁히기 위해 다른 나라와 연대해야 한다는 목소리도 있다. 투피 살리바 하이퍼사이클 최고경영자(CEO)는 “한국은 양극에 있는 미국, 중국과 협력할 수 있는 중립적 위치라는 점에서 다른 나라와 연대해 AI 기술을 선도할 수 있을 거라 본다”고 말했다.