[인사] 외교부 외

외교부 △기획조정실장 김정한
대신파이낸셜그룹 <대신증권> ◆상무 신규 선임 △신기술금융담당 윤병권 △리서치센터장 양지환 △준법지원부문장 정헌식 △홍보부문장 윤태림 ◆사장 승진 △ESG경영진단총괄 송혁 ◆부사장 승진 △IB총괄 박성준 ◆전무 승진 △트레이딩부문장 박정환 △기업금융1부문장 박석원 ◆전무 전보 △리테일총괄 강윤기 ◆상무 전보 △운용부문장 김영일 <대신에프앤아이> ◆전무 승진 △경영기획본부 조상규 <대신저축은행> ◆이사대우본부장 신규 선임 △준법감시인 양낙원 ◆부사장 승진 △대표이사 부사장 노명문 ◆전무 승진 △경영지원본부장 장석철 <대신자산신탁> ◆전무 승진 △경영지원부문장 이홍훈 △신탁사업2부문장 윤종열 ◆상무 전보 △신탁사업1부문장 신제현 <대신프라퍼티> ◆부사장 승진 △대표이사 부사장 이득원 ◆상무 전보 △경영총괄 김동훈
일동제약 △ETC부문장 상무이사 박문수 △ETC마케팅본부장 상무이사 배진구
