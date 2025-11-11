노만석 검찰총장대행 “차관이 항소 포기 선택지 제시”… 野 “정성호 게이트” [檢, 대장동 항소 포기 파장]

법무부 외압 의혹 점입가경



“盧, 사실상 포기 압박 시인” 해석

檢개혁 후속입법 연관성도 내비쳐

“지시 없었다” 鄭 입장과 정면 배치



안철수·김은혜 ‘민사 환수’ 비판

“당정 공범… 대장동 주민 피눈물”

與는 “檢, 반성 않고 개혁 저항”

검찰의 대장동 개발비리 사건 항소 포기 사태를 두고 법무부 장·차관과 노만석 검찰총장 권한대행(대검찰청 차장검사)의 설명이 미묘하게 엇박자를 내면서 후폭풍이 이어지고 있다. 정성호 장관과 이진수 차관은 직접적으로 항소 포기를 요구한 게 아니라 ‘신중히 판단하라’는 의견을 전한 것뿐이라고 했지만, 노 대행은 검찰 구성원들에게 ‘용산(대통령실)과 법무부와의 관계를 고려한 결정’이라고 해명해 외압 의혹의 불씨를 남겼기 때문이다. 정치권에선 “법무부가 법의 힘으로 국민이 아닌 범죄자를 지키는 부처가 됐다”는 등 맹비난이 쏟아졌다.



11일 법조계에 따르면 노 대행은 전날 자신을 보좌하는 대검 부장(검사장급), 과장(부장검사급)들과 연구관(평검사)들이 연달아 자신을 찾아와 항소 포기 결정에 대한 부연 설명과 거취 표명 등을 요구하자 “법무부 차관이 항소에 대한 우려를 전달하며 몇 개의 선택지를 제시했다. 선택지 모두 사실상 항소 포기를 요구하는 내용이라 어쩔 수 없는 상황이었다”거나 “용산과 법무부와의 관계를 고려해 항소 포기 결정을 내린 것”이라고 설명했다. 이를 두고 노 대행이 사실상 정부의 항소 포기 압박을 시인한 것이란 해석이 나왔다.

검찰 소용돌이 ‘대장동 사건 항소 포기’ 사태를 둘러싸고 검찰 내부에서 노만석 검찰총장 직무대행의 책임론이 확산하고 있는 11일 서울 서초구 대검찰청에 설치된 조형물 ‘서 있는 눈’의 모습. 노 대행은 이날 연가를 내고 거취에 대한 고심에 들어갔다.

연합뉴스

특히 노 대행이 ‘용산’을 언급한 건 정 장관이 이번 항소 포기가 “이재명 대통령과는 무관한 일”이라고 선을 그은 것과 정면 배치되는 내용으로 읽힌다. 노 대행을 찾아갔던 대검 연구관들의 말을 종합하면 해당 발언은 ‘향후 검찰개혁 후속입법과 관련해 검찰이 대통령실·법무부와 관계를 고려하지 않을 수 없었다’는 취지였다고 한다.



이 차관은 항소장 제출 시한이 임박한 7일 노 대행과 통화한 것으로 지목된 인물이다. 정 장관은 전날 도어스테핑(약식 문답)에서 이 차관을 통해 “신중하게 판단하라”는 의견을 대검에 전달했다고 밝혔는데, 이 의견을 이 차관이 노 대행에게 직접 전달한 것으로 보인다.



이 차관은 법무부 소속 검사들에게 “항소 포기를 하라고 한 적 없다. 대검이 알아서 정리한 것”이라는 취지로 설명한 것으로 알려졌다. 노 대행의 발언과 상반된 발언이다. 법무부 내부에선 추가적인 공식 입장을 낼지 여부 등을 논의 중인 것으로 전해졌다.



여야는 이날 이 같은 엇박자를 겨냥해 각기 다른 해석을 내놓으며 공방을 이어갔다.



대장동이 위치한 경기 성남 분당구를 지역구로 둔 국민의힘 안철수·김은혜 의원은 국회에서 기자회견을 열고 정부·여당을 규탄했다.



김 의원은 “민사소송을 통해 (부당이익) 환수가 가능하다는 더불어민주당과 정 장관의 궤변은 대장동 주민을 두 번 죽이는 말”이라며 “대장동 주민들의 피눈물이 어린 그 7000억원을 범죄자 주머니에 털어준 이재명정부와 민주당은 단군 이래 최대 범죄인 대장동의 공범”이라고 직격했다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 11일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 검찰의 대장동 개발 비리사건 항소 포기와 관련해 규탄대회를 연 뒤, 노만석 검찰총장 대행과 면담을 요구하며 항의방문을 시도하덩 중 박준태 의원(가운데)과 귀엣말 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 항소 포기 외압 의혹과 관련한 국정조사나 특별검사, 필요시 책임자 탄핵까지 불사하겠다는 입장이다. 장동혁 대표는 “이번 항소 포기는 ‘정성호 게이트’라며 “노 대행과 정 장관(의 책임)은 이미 밝혀졌다고 생각하고 대통령의 책임이 있는지 국조와 특검을 실시해 책임이 밝혀진 사람들에 대해선 탄핵을 추진할 것”이라고 예고했다.



민주당은 이번 사태에 반발하는 검사들의 집단행동을 ‘검찰개혁에 대한 저항’으로 규정했다.



서영교 의원은 라디오에서 “검찰 자신이 무슨 짓을 했는지 돌아보고 반성해야 할 때이지, 이건 검란(檢亂)”이라고 주장했다. 아울러 민주당은 탄핵을 언급한 국민의힘 장 대표를 겨냥해 “검찰의 항소 자제 결정을 마치 정권의 외압이나 비호에 의한 정치적 거래인 양 단정하며 검찰의 독립적인 사법 판단을 폄훼한다”며 “이는 사법시스템 신뢰를 훼손하는 행위이자 공당 대표가 해서는 안 될 정치 프레임”이라고 밝혔다.