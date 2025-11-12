“AI 시대 전기료 급등… 첨단산업에 악영향”

대한상의 SGI 분석 보고

전력수요 年 2% 늘 때 GDP 0.01% ↓

반도체·디스플레이 등 부담 커

“생산성·공급 시스템 향상 필요”

최근 인공지능(AI) 확산과 산업·생활 전기화로 전력 수요가 빠르게 증가하면서 전력비용 비중이 높은 첨단산업을 중심으로 기업 부담이 크게 높아질 수 있다는 지적이 제기됐다.



대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)는 11일 ‘전력수요 증가와 전력산업 생산성 향상 효과 분석’ 보고서를 통해 “최근 5년간 전기요금 급등으로 인해 산업계의 전력비용 부담이 많이 늘어나면서 첨단산업을 중심으로 수익성과 수출 경쟁력에 악영향이 확대되고 있다”고 밝혔다.



보고서에 따르면 국내 전력 소비는 2010년 이후 연평균 약 1.7% 증가했으며, 정부가 3월 발표한 ‘제11차 전력수급기본계획’에 따르면 2030년대까지 매년 약 2% 수준의 증가세가 이어질 것으로 전망된다.



공급 능력이 충분히 확대되지 못하면 전력 수요가 2% 늘어날 때 전력 가격은 일반 물가 대비 약 0.8%포인트 추가 상승하고, 국내총생산(GDP)은 0.01% 감소하는 것으로 분석됐다. 박경원 대한상의 SGI 연구위원은 “제조원가에서 전력비용의 비중이 높고 다른 에너지원으로의 대체가 어려운 반도체·디스플레이 등 전력 집약산업은 생산비 부담이 급격히 커져 생산 위축으로 이어질 가능성이 있다”고 설명했다.



SGI는 전력산업 생산성을 향상시킨다면 전력가격 상승 압력을 완화하고, 경제 전반의 산출을 늘릴 수 있다고 주장했다. 전력산업의 생산성이 1% 개선될 경우 전력 가격은 일반 물가 대비 0.6%포인트 하락하고 GDP는 0.03% 증가하는 것으로 추산됐다. 업종별로는 전력가격 상승으로 가장 타격이 컸던 반도체와 디스플레이 부분 산출 감소폭이 각각 기존 1.1%에서 0.8%로, 0.5%에서 0.3%로 줄어드는 것으로 나타났다.



전력산업의 생산성 향상을 위한 정책 과제로는 수요자 중심 전력 거래 방식 확립, 전력산업 전주기 기술혁신, 에너지·디지털 융합형 전문 인력양성 등이 제시됐다.



박양수 대한상의 SGI 원장은 “AI 기반 성장에 필수적인 에너지 공급 시스템이 효율적으로 작동해 기업들의 전력비용 부담이 완화되도록 정책적 노력을 기울여야 할 것”이라고 강조했다.