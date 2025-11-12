“조지아 구금 한국인들, 美 ICE에 소송 준비”

ABC방송, 석방 근로자 인터뷰

“사과 못 받아… 200명 소송 검토”

미국 조지아주 전기차 배터리 공장 건설 현장에서 벌어진 기습 단속으로 구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 미 이민세관단속국(ICE)을 상대로 소송을 준비하고 있다는 보도가 나왔다.

지난 9월 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 미국 이민 단속 당국이 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상. 연합뉴스

미국 ABC방송은 10일(현지시간) “조지아주에서 구금된 배터리 공장 근로자 중 약 200명이 ICE를 상대로 소송 제기를 검토하고 있다”면서 당시 체포됐던 김모씨의 사연을 전했다. ICE는 지난 9월 한국인 300여명을 포함해 총 450여명의 근로자를 구금한 바 있다.



김씨는 단기 상용 목적의 B1 비자로 미국에 입국해 현대차·LG엔솔 합작 배터리 공장에서 근무하던 숙련자 중 한 명이지만 아무런 설명과 적법한 절차 없이 체포당했다고 ABC방송에 설명했다.



그는 “영화에서 나온 한 장면 같았다”며 “완전 무장한 경찰들에 머리 위로는 드론과 헬리콥터가 있었고 총이 들려 있었다”고 상황을 설명했다. 그는 이어 “침대에는 곰팡이가 피었고 냄새나는 물만 주어지는 등 구치소는 춥고 불결했다”며 “경비원들은 한국인 앞에서 김정은 (북한 국무위원장) 이야기를 하고 눈을 옆으로 찢으며 동양인을 모욕했다”고 말했다.



김씨는 아직도 미국 측의 사과를 받지 못했다고 토로했다. 김씨는 “미국 제조업 부흥에 기여하고 있다고 생각했지만 이제 여행으로도 미국에는 가고 싶지 않다”고 강조했다. 그는 “ICE가 왜 우리를 체포했는지, 왜 우리를 일주일이나 붙잡아뒀는지 그 이유를 알고 싶다”고 호소했다.



애비게일 잭슨 백악관 대변인은 ABC에 보낸 입장문에서 “모든 외국인 근로자는 적법한 노동 허가를 받아 미국에 입국해야 한다”며 “도널드 트럼프 대통령은 미국을 사업하기 가장 좋은 나라로 만들려 하지만 연방 이민법도 철저히 집행할 것”이라고 밝혔다.